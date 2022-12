Hermes vreest VDK Gent niet in halve finale: “Wie de beker wil, moet voorbij iedereen”

Hermes Oostende ontvangt zaterdag om 20.30 uur in de Mister V-Arena landskampioen en supercupwinnaar VDK Gent, in de halve finales van de beker van België. Het put vertrouwen uit de 3-0-zege tegen Asterix.

Na de zege tegen Asterix straalden de speelsters. “Ze genoten, maar ze zweven niet”, zegt assistent-trainer Bruno Remaut. “Het was aangenaam dat er veel volk was. Dat stimuleert onze speelsters en geeft ons allemaal een drive, een positivisme en de goesting om voort te doen.”

Tegen VDK Gent, om te beginnen. “De beker van België heeft een aparte vibe. In een bekermatch is het altijd fifty-fifty. Er is ook een heen- en terugmatch. Dat maakt het extra boeiend. De wedstrijd van zaterdag is verre van beslissend, wel toonaangevend. De terugmatch wordt pas gespeeld op woensdag 4 januari. Zo’n midweekmatch is geen geschenk.”

“Het is super dat we de halve finale van de beker van België bereiken. Maar het is ook een droom om naar de finale te gaan! Als je de beker wil winnen, moet je toch voorbij iedereen. Laat ons dan maar Gent in de halve finales ontmoeten. In de andere halve finale staan Asterix en Leuven tegenover elkaar. Alles is mogelijk, in elke wedstrijd.”

Remaut vreest niet voor een gevaarlijk gevolg, na de stuntzege tegen Asterix. “We denken niet alleen aan die ene wedstrijd. We hebben ook de voorbije weken meegemaakt”, verwijst hij naar drie opeenvolgende competitienederlagen. “De winst was wel een bevestiging van het feit dat we goed bezig zijn.”

Weer compleet

Nog meer goed nieuws: Hermes is weer compleet. De blessurelast is voorbij. Bieke Kindt viel in de openingsset in, en Louise Gazeau traint al mee. “Op training bezorgt de terugkeer van deze twee een vibe aan de groep. We trainen opnieuw met twaalf. Indirect hebben zij ook een meerwaarde.”

En de competitiestand? “We zijn niet met plaatsen in de stand bezig. Dat heeft geen zin. Iedereen kan van iedereen winnen. Dat maakt deze competitie zo boeiend”, besluit Remaut. (PR)