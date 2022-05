Hermes verdubbelt West-Vlaamse speelsters van drie naar zes: “Jongste is pas 15 en een toptalent”

Hermes Oostende speelt volgend seizoen voor het vijftiende jaar op rij in de hoogste reeks, die nu liga heet. De kern staat inmiddels op punt. Met elf Belgen en één Canadese speelster wordt Hermes opnieuw meer binnenlands. Meer nog, de helft van het team is West-Vlaams.

Vijf speelsters blijven aan boord: spelverdeelster Yana De Leeuw (32, 1,75 meter), receptie-hoekspeelster Charlotte Leys (33, 1,84 meter), receptie-hoekspeelster Paulien Neyt (32, 1,83 meter), middenspeelster Amber Gesquiere (21, 1,89 meter) en libero Megan Vanden Berghe (25, 1,66 meter). We belichten de zeven nieuwelingen.

Onderscheiding

De Canadese Kory White (24, 1,81 meter) is een opposite die vorig seizoen volleyde bij Alberta University Pandas. Dat team heeft overigens dezelfde clubkleuren als Hermes, groen en geel. Kory White is tweevoudig Canada West conference speelster van het jaar. In de voorbije competitie werd ze zelfs bekroond tot universitair speelster van het jaar. Eén seizoen (2020-2021) heeft White professioneel volley in Hongarije gespeeld, namelijk bij Szent Benedek Röplabda Akademia.

Blikvanger bij de Belgische aanwinsten is middenspeelster Bieke Kindt (22, 1,91 meter), die met Oudegem de beker van België won na Hermes uit te schakelen en favoriet Gent in de Lotto Arena op afstand te houden. Kindt speelde ook de play-offs. De sterk blokkerende speelster bleef Oudegem vijf seizoenen trouw en volleyde voordien bij de Topsportschool Vilvoorde. Ze is afkomstig van Gavere maar heeft een West-Vlaamse band, vermits haar vriend van Roeselare is.

Beker 2019

Zoals twee seizoenen geleden trok Hermes Oostende opnieuw enkele speelsters van Saturnus Michelbeke aan. Receptie-hoekspeelster Goele Van den Ouweland (22, 1,82 meter), die ook als oppositie uit de voeten kan, droeg vier seizoenen het shirt van Michelbeke. “Ze maakte het ons moeilijk in de bekerfinale van 2019 die wij toch gewonnen hebben”, herinnert sportief manager Lieven Louagie zich. Spelverdeelster Kaatje Masschaele (22, 1,80 meter) uit Heuvelland, een universitair geschoolde kinesiste, volleyde vorig seizoen ook bij Michelbeke en voordien bij Lendelede en VKt Torhout. Met het team uit het Houtland bekerde ze ooit nog tegen Hermes.

Tweede Devos

Receptie-hoekspeelster Louise Gazeau (19, 1,86 meter) was kapitein van eerstenationaler Topsportschool Vilvoorde. Ze woont in Grimbergen en krijgt hierdoor al de Hermes-bijnaam ‘onze Brabantse trots’. Sien Devos is een middenspeelster (23, 1,84 meter) die vorig seizoen bij eersteprovincialer VT Brugge speelde en bij Hermes het shirtnummer 1 zal dragen. Ze is geen familie van trainer-coach Koen Devos, klinkt het bij Hermes.

Zonder cava

Receptie-hoekspeelster Tea Radovic (15, 1,83 meter) speelde vorig seizoen bij Bevo Roeselare in eerste en derde provinciale. Volley zit in haar bloed. Ze is immers de dochter van de Sloveense volleyer Dragan Radovic, die de kleuren verdedigde van Nice, Rennes, Asse-Lennik, Roeselare, Maaseik en Menen. “Bij overwinningen mag Tea Radovic nog niet met cava vieren want ze is pas vijftien”, knipoogt Louagie. Radovic is meteen de zesde West-Vlaamse bij de groen-gelen, een verdubbeling tegenover vorig seizoen. (PR)