Hermes Oostende wint en klimt opnieuw naar de vijfde plaats

Hermes Oostende was zesde gerangschikt voor aanvang van de match en Genk zevende. Na de 3-0-zege tegen de Limburgers klom Hermes naar vijf en zakte Genk, dat ook leed onder de zege van Tchalou, naar acht.

Het verschil tussen beide teams was zaterdagavond veel groter dan wat de rangschikking vooraf leerde. Bij de bezoeksters produceerde enkel Laura Meynckens vlot:15 punten. Bij Hermes vielen vooral de 2 topscoorsters Tea Radovic en Charlotte Leys op, beiden met 13 punten. De Canadese opposite Kory White tekende 12 punten aan.

Collectief sterk Hermes

Genk moest de volledige eerste en tweede set achtervolgen. In de openingsset kon een collectief veel sterker Hermes langzaam maar zeker de kloof uitdiepen: 3-1, 6-3, 13-8 en 19-11. Bij 24-16 was de tweede setbal de goeie. Een uitstekend aanvallende Tea Radovic maakte het af: 25-16.

In de tweede set serveerde Yana De Leeuw naar 3-0. Sien Devos deed hetzelfde, maar nog straffer: van 7-4 naar 14-4 met tussenin enkele rake smashes van Tea Radovic en Amber Gesquière. De set werd verder gekenmerkt door éénrichtingsvolleybal waarbij Genk heel zwak voor de dag kwam. Bij 20-11 mocht een heel sterke Charlotte Leys de set probleemloos uitserveren: 25-11.

Eerste matchbal meteen raak

Genk, dat vorige woensdag slechts heel nipt (3-2) onderuitging bij topvierteam Oudegem, kon nu toch even voorsprong nemen in de derde deelbeurt: bij 2-3 en 5-7. Na 9-10 nam Hermes weer het heft in handen: 11-10 en 14-13. Kory White serveerde naar 18-13. Tea Radovic werkte knap af aan het net. De eerste matchbal, aangetekend door Charlotte Leys met een opslag via de netrand, bij 24-19 was meteen raak: 25-19. Na amper 61 minuten spel stond er 3-0 op het scorebord.

Door de 3-1 nederlaag van Antwerp in Gent en de 3-0 zege van Tchalou tegen Oudegem stijgt Hermes opnieuw naar de vijfde plaats en zakt Genk verder weg naar de achtste plaats. Volgend weekend is er geen competitievolleybal (Asterix en Gent strijden dan om de Belgische beker in het Antwerpse Sportpaleis) en op zondag 5 maart reist Hermes Oostende naar Fixit Kalmthout, dat deze week meldde dat het (net als Hermes) volgend seizoen niet meer zal aantreden in de Liga.

(PR/ Foto VDB)