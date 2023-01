Hermes Oostende sneuvelt in de halve finales van de beker van België

Na de 2-3-nederlaag in de heenmatch anderhalve maand geleden verloor Hermes Rekkenshop Oostende dit weekeinde met 3-0 de terugwedstrijd tegen VDK Gent. Hermes Oostende speelt eind februari dus geen bekerfinale in het Sportpaleis van Antwerpen. Het wordt Asterix Beveren-VDK Gent.

Deze bekermatch duurde niet eens een uur. In 57 minuten haalde Gent het met 25-18, 25-11 en 25-16. In elk van de drie sets nam Gent onmiddellijk een 8-3-voorsprong. Het verschil klom respectievelijk tot 16-11, 16-10 en 16-9. In de tweede en derde set keek Hermes telkens tegen een 21-11-achterstand aan. Met 12 punten was Kory White topscorer bij Hermes. Tea Radovic tekende 5 punten aan, Charlotte Leys scoorde 4 stuks.

Moeite in receptielijnen

Vanaf het eerste moment heeft Gent de kustploeg compleet weggeserveerd. Receptioneel had Hermes het verduiveld moeilijk. Geen seconde kwamen de groengelen in hun eigen spel. Nooit maakten ze een eigen serie. De moeite die Hermes in zijn receptielijnen kende, was een week eerder in het competitieduel tegen Haasrode Leuven ook al merkbaar. Toen konden de Hermessers dat nog ophalen met andere spelonderdelen.

Zaterdagavond was Hermes echter in geen enkel spelonderdeel beter dan de Oost-Vlamingen. Gent was duidelijk het betere team en dat hoeft ook niet verbazen. De titelverdediger is niet alleen competitieleider maar doet het ook Europees heel goed. Met Marlies Janssens heeft Gent ook een speelster in huis die zelfs internationaal geroemd is om haar knappe serveerwerk. Volgend weekeinde reist Hermes opnieuw naar Gent, dan voor het competitieduel tussen beide teams.

Gent-Hermes Oostende: 3-0.