Hermes Oostende kan leider Gent niet verrassen

In elke set behield Hermes Rekkenshop Oostende geruime tijd de leiding, maar telkens kon een onmondige thuisploeg de prestatie niet in setwinst vertalen. Er zat dus zeker meer in tegen de ongeslagen leider Gent, maar toch werd het een 0-3-nederlaag.

Bij Gent ontbraken middenaanvalster Marlies Janssens (geblesseerd), hoekaanvalster Els Vandesteene (corona) en spelverdeelster Charlotte Coppin (geblesseerd). Hermes was ook onvoltallig want hoekaanvalster Charlotte Leys (buikgriep) ontbrak.

Foutenlast

Bij 4-7 serveerde Paulien Neyt in een ruk naar 11-7. Hermes bleef aan de leiding: 14-10 en 17-15. Wanneer Gent van 19-17 naar 19-21 reageerde, viel Hermes stil en rondde Lise De Valkeneer (ex-Hermes) af: 20-25. In de tweede set serveerde Loladina Zwaanswijk van 0-1 naar 5-1. Door foutenlast smolt die voorsprong van 9-6 naar 11-11.

Oostende nam opnieuw afstand (18-16), maar slaagde er alweer niet in om setwinst te boeken: 18-18, 20-22 en 22-22. Gent had genoeg aan twee setballen (23-24 en 24-25) om de 0-2 tussenstand bij 24-26 op het scorebord te plaatsen. Met een heel goede Lisa Nobel leidde Hermes geruime tijd in de derde deelburt: 5-3, 8-7, 11-9, 14-13 en 18-16. Voor de derde maal op rij was Hermes niet in staat om een set te pakken. Sarah Van Cleemput serveerde van 18-16 naar 18-21. Het licht ging bij Hermes uit. Sets: 20-25, 24-26, 21-25.

Belangrijke wedstrijden

Asterix verloor verrassend met 3-1 in en tegen Tchalou. Hermes blijft dus 5de in de stand. Nu volgen er twee heel belangrijke verplaatsingen voor Hermes. Woensdag naar Asterix (zesde in de stand) en zaterdag naar Tchalou (nummer zeven). Als Hermes nog een ticket wil halen voor de play-offs met de top-vier, dan zijn twee zeges noodzakelijk.

(PR/ foto BVB)