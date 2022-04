Hermes Oostende haalt eerste transfer in Promo bij VT Brugge

Hermes Oostende wist zich op het laatste nippertje nog te redden in de hoogste klasse van het damesvolleybal na een ultieme 3-0 overwinning tegen Michelbeke.

Hierna werd bekend gemaakt dat er een zevental speelsters Hermes zullen verlaten. Fanny Lafeber, Loladina Zwaanswijk, Lisa Nobel, Merle Baasdam, Céline Jacquemyn, Milica Misojcic en Coline Vincart zoeken andere oorden op en moeten dus vervangen worden.

Een eerste verrassende naam is die van Sien Devos. Zij was het afgelopen seizoen aan de slag bij VT Brugge A in promo. Het is een middenaanvalster van 1m84 en is nu 23 jaar. Tijdens een aantal testtrainingen kon ze de technische staf overtuigen van haar kunnen en kreeg ze een contract aangeboden. Sien is geen familie van coach Koen Devos. (GD)