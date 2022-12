Hermes Oostende grijpt de volle buit bij Limburgse vice-landskampioen

Met als setstanden 13-25, 26-28, 25-21 en 20-25 boekte Hermes Rekkenshop Oostende een knappe overwinning in Genk. Zo klimmen de groen-gelen naar de vijfde plaats in de rangschikking.

Op bezoek bij vice-landskampioen Ladies Volley Limburg Genk nam Hermes duidelijk de beste start. Voor het eerst startte Hermes met de 15-jarige Tea Radovic in de basis. Vooral aanvallend kwam deze tiener heel sterk uit de verf. Een beresterke Charlotte Leys startte op de receptie-hoek. Setter Yana De Leeuw die in een moeilijke periode zit na het overlijden van haar vader, Kory White op de opposite en de middenspeelsters Sien Devos en Bieke Kindt vormden mede de basis-zes. Megan Vanden Berghe was de libero.

Via 3-8 en 7-16 met scores vooral van Leys, Radovic en de onvermijdbare White rondde Hermes de initiële set vlot af met 13-25. Het tactisch plannetje van coaches Devos en Remaut klopte en zelfs een gewijzigde rotatie bij LVL kon de Oostendse motor niet doen sputteren.

Moeilijke derde deelbeurt

Na een veel te gemakkelijke eerste set startte Hermes niet scherp genoeg aan set twee en stond het snel 5-0 achter. Onder impuls van Leys vocht Hermes terug en bij 8-6 volgde al de aansluiting. LVL liep nogmaals weg tot 21-18 maar White toonde haar enorme klasse. Samen met Leys zorgde ze voor de aansluiting en de setwinst bij 26-28.

In de derde deelbeurt liep het moeilijker voor Hermes. Voor Radovic was het in receptie niet eenvoudig. Ze werd vervangen door Goele Van Den Ouweland. Hermes verloor de set met 25-21 waarbij vooral de Griekse international Aristea Tontai voor de puntenproductie zorgde bij LVL.

Klimmen in het klassement

In de vierde set dirigeerde Yana De Leeuw haar team uitstekend en via 11-16 en 14-21 haalden ze bij 17-24, via Leys, de eerste matchbal. LVL pakte het volgende punt en Lasma Ozola kwam aan de opslag bij de Limburgers. Zij vond libero Vanden Berghe nog twee maal in gebreke en het werd 20-24.

De volgende service ging naar Goele Van Den Ouweland, Yana De Leeuw verzorgde een perfecte set-up. Niemand anders dan Kory White hamerde de matchbal van achter de driemeterlijn tegen het parket. Hermes Oostende won dus met 1-3 in Genk. Zo klimmen de groengelen over de Limburgers naar de vijfde plaats in de rangschikking. Volgend weekeinde ontvangen ze Kalmthout.

(PR/ Foto