Hermes Oostende gaat in eigen huis onderuit tegen Charleroi

Om de kloof met de topvier te versmallen moest Hermes Rekkenshop Oostende winnen tegen Charleroi. De groen-gelen leden echter een 0-3-nederlaag waardoor de play-offs plots heel veraf zijn. Hermes voelde zich in een ijskoude Oostendse zaal wel bestolen door de hoofdscheidsrechter.

Hermes vatte deze must-win-match aan met de veelbelovende tiener Tea Radovic in de basiszes. De eerste set verliep bijzonder spannend, maar de hoofdscheidsrechter eiste de hoofdrol in deze set. Het thuispubliek reageerde heel woedend omdat deze hoofdref werkelijk alle discutabele fases in het voordeel van Charleroi floot. Ook vond hij het nodig om zijn gele kaart boven te halen tegen Hermes. Deze ref leidde vorig seizoen ook de betwiste halve finale waardoor Hermes heel nipt naast een finaleticket greep. De score verliep in die openingsset via 1-3 en 7-7 naar 13-13 en 15-18. Charlotte Leys serveerde in één ruk van 16-20 naar 20-20, maar de tweede setbal bij 22-24 was de goeie: 22-25. Het bezoekende blok was stukken beter dan Hermes. De 1m95 grote Argentijnse Lucia Fresco (11 punten) was aan het net niet te stuiten.

Ook in het begin van set twee trok de ref nogmaals alle onnodige aandacht naar zich toe en dat resulteerde opnieuw in heftige discussies waarbij het thuispubliek haar ongenoegen uitte. Lise De Valkeneer, gewezen Hermesser, volleyde uitstekend en produceerde 19 punten voor Charleroi. Na 5-5 domineerden de bezoeksters de rest van de set: 5-8 en 7-15. De kloof groeide steeds meer: 10-20 en een terechte 13-25 deelzege.

In de derde deelbeurt zorgden Kory White (14 punten) en Tea Radovic (10 punten) lange tijd voor het nodige weerwerk: 8-5. Na 12-13 ging het licht echter uit in de alweer ijskoude Mister V Arena: 12-17. Na 16-22 en 19-22 stond er na amper 70 minuten spel 19-25 op het scorebord. Een heel sterk Charleroi boekte een verdiende zege.

Charleroi staat nog steeds vierde met nu al toen punten voorsprong op Hermes Oostende, dat echter twee matchen minder speelde. De play-offs om de landstitel lijken echter een stuk verderaf nu. Zaterdag ontvangt Hermes Oostende het derde gerangschikte Oudegem met gewezen Hermesser Nina Coolman in de Mr. V Arena. (PR)