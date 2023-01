Hermes Oostende boekt een duidelijke zege in Tchalou

In Tchalou heeft Hermes Rekkenshop Oostende een vlotte 0-3-zege geboekt. Hermes won de sets met 16-25, 22-25 en 19-25. Zo versterken de groen-gelen hun vijfde plaats in de rangschikking.

De eerste wedstrijd na de korte winterbreak – Hermes trainde immers door tussen Kerstmis en Nieuwjaar – startte onder een niet al te gunstig gesternte. Door de drukke kalender (beker en competitie) koos Hermes ervoor de wedstrijd tegen Tchalou niet uit te stellen ondanks de afwezigheid van Tea Radovic. Tea speelt het Ek kwalificatietoernooi voor de Young Yellow Tigers in Duitsland. Dit bespaarde de speelsters en staf een lastige midweekverplaatsing naar Tchalou. Voor de wedstrijd was er even twijfel of dit de juiste beslissing was geweest aangezien ook Kory White ziek werd tijdens de heenreis naar de Shape ‘n Go arena.

Kory White

Gelukkig kon Kory White wel aantreden, weliswaar na een iets beperktere opwarming. Meer nog, ze scoorde meteen het eerste punt en werd opnieuw topscorer van de wedstrijd. Samen met Charlotte Leys was ze de uitblinker in deze 0-3-zege.

De eerste set was eigenlijk nooit een wedstrijd. Hermes pakte Tchalou meteen bij de keel en via 3-8, 7-16 en 11-21 rondden de groen-gelen bij 16-25 af. De Hermes-opslagdruk lag veel te hoog voor Tchalou en dat resulteerde in vier rechtstreeks opslagpunten. White, Leys en Van Den Ouweland zorgden voor de rest van de productie.

Goele Van Den Ouweland

Set twee begon coach Blairon met een andere libero (Moulin in plaats van Delhelle) en Stien Goris in plaats van Sporer. Dit resulteerde in een meer stabiele receptie bij de thuisploeg. Meer nog, Tchalou startte furieus met een 5-0 tussenstand. De Hermes-receptie liet wat steken vallen. Stilletjes aan kroop Hermes weer recht en via 8-5 stond het al snel 14-16. White bleef scoren vanop alle posities. De Hermes-receptie bleef pal staan ook al werd Van Den Ouweland sterk geviseerd; Goele kreeg 35 van de 52 opslagen te verwerken. Bij Tchalou kon enkel de Deense Jorgensen regelmatig tegenprikken. De boomlange Poolse opposite Matejko (1m93) van Tchalou was geen partij voor het Hermes-blok. Deze set haalde Hermes bij 22-25 binnen. Meteen het eerste punt van 2023!

Yana De Leeuw

Hermes kwam uiteraard niet voor één punt maar wilde de drie punten zo snel mogelijk vast leggen. De kustmeisjes domineerden deze derde set. Bij 11-16 leek de buit al redelijk binnen. Via Jorgensen kan Tchalou nog even tegen prikken maar White bleef outstanding spelen en Hermes won vlot met 19-25 na een mooie opslagreeks van kapitein Yana De Leeuw. Yana verscheen deze wedstrijd maar liefst 18 keer aan de opslaglijn!

Hermes is het nieuwe jaar dus goed gestart ook al moet het blokkerend straks een pak beter in duels tegen de topploegen. Hermes begint stilaan in de nek te hijgen van de top 4. In de laatste wedstrijd van de heenronde, zaterdag 14 januari, moet Hermes het thuis opnemen tegen het laatst geklasseerde Haasrode Leuven.