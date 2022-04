Hermes Oostende beëindigt het seizoen met nederlaag in Charleroi

Hermes Rekkenshop Oostende speelde zijn laatste wedstrijd op verplaatsing bij Charleroi dat als vijfde uit de reguliere competitie kwam. Charleroi en Hermes waren voor deze slotspeeldag al zeker van het behoud. De Karolingers wonnen met 3-1.

Het was een wedstrijd zonder enig belang. Dat was voelbaar met de héél ontspannen sfeer voor de wedstrijd. Beide ploegen konden niet meer ingehaald worden door Michelbeke dat de barrages voor het behoud moet spelen tegen VH Leuven. Hermes, zaterdag zonder Charlotte Leys, kon bij winst ook niet meer over Charleroi wippen.

De wedstrijd startte goed voor Hermes dat de initiële set won door onder meer vijf kill blocks en twee heel sterke opslagreeksen van kapitein Yana De Leeuw: 6-8, 13-16, 19-21 en 22-25.

Het niveau van Hermes verwaterde zienderogen vanaf set twee: 8-4, 21-10 en 25-15. In de derde deelbeurt speelden Salinas en co Hermes helemaal op een hoopje: 8-1, 21-10 en 25-12. De laatste set bevatte meer spankracht maar na 16-12 en 21-16 zat het seizoen bij 25-19 erop.

Bij Hermes kreeg iedereen speelkansen maar drie receptiehoekspeelsters haalden een negatieve score in de statistieken. Hermes onthoudt vooral de goede invalbeurt van Paulien Neyt die eindigde met negen punten en +4. De afscheidnemende Merle Baasdam maakte 16 punten voor een +5.

Bij Charleroi stak Candela Salinas er met kop en schouders bovenuit met 21 punten en +14. Ook Pauline Martin die Charleroi verlaat voor Asterix, speelde sterk met 18 punten en +10. (PR)