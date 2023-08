Hermes 2.0 begint enthousiast aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen: “We willen een goed figuur slaan”

Ook bij Hermes Oostende is men begonnen aan de voorbereiding van het seizoen 2023-2024. Voor de trouwe supporters van de kustploeg wordt het even wennen, want de club onderging in het tussenseizoen een serieuze metamorfose.

Geen topwedstrijden meer in de Mister V-arena, want het ligateam verhuisde naar Bevo Roeselare. De wedstrijden van de overblijvende damesteams zullen voortaan op een lager niveau betwist worden. Hermes 2.0 telt nu drie damesploegen die in de provinciale reeksen uitkomen. Hermes A, dat in Promo 1 aantreedt, is nu het vlaggenschip van de kustploeg. In Promo 3 en Promo 4 treden de twee andere fanionteams aan. Ook Hermes A onderging in het tussenseizoen een transformatie. Coach Birgen Despodt, die verschillende jaren deze jonge damesploeg onder zijn leiding had, opteert voor een sabbatjaar. Ook verschillende speelsters zetten om uiteenlopende redenen een punt achter hun sportieve loopbaan. Met Jan-Thomas Missine (29) werd een enthousiaste, jonge coach binnengehaald en enkele nieuwe meisjes moeten de leemte opvullen die de vertrekkers achterlieten.

Groepscohesie

“Er zijn inderdaad nogal wat verschuivingen binnen het team”, geeft de nieuwe coach eerlijk toe. “Het wordt dit seizoen sowieso mijn belangrijkste opdracht om van deze groep een samenhangend geheel te maken. In eerste instantie is het mijn bedoeling om een stevige groepscohesie te creëren. In de voorbereiding wil ik vooral een goede basis leggen voor de rest van het jaar. Mijn speelsters moeten nog ingespeeld raken op elkaar, waardoor we in sommige wedstrijden wellicht leergeld zullen betalen. Eens dat gebeurd is, kunnen we voorzichtig mikken op een zevende plaats. Dat zou een evenaring zijn van het resultaat van vorig seizoen.”

Nationale reeksen

Jan-Thomas Missine coachte de voorbije jaren vooral in de Brugse regio jeugdploegen en teams uit Promo 4. Zelf is hij nog actief als speler bij het Oost-Vlaamse Zovoc Lievegem. “Doordat ik wekelijks nog op het veld sta, heb ik nog heel wat voeling met wat mijn speelsters ervaren tijdens een wedstrijd. Dat vind ik een voordeel om als coach de juiste beslissingen te nemen. Ik ben er zeker van dat al mijn speelsters gemotiveerd zijn om uit de schaduw te treden van de ligaploeg. Alle ogen binnen de Hermesfamilie zijn nu op ons gericht. Ik besef dat iedereen over enkele jaren graag weer een ploeg van Hermes Oostende in de nationale reeksen ziet spelen. Van enige druk is echter geen sprake, maar we zullen er alles aan doen om komend seizoen een goed figuur te slaan”, besluit de Sijselenaar enthousiast. (PDC)