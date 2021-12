Gerdy Geleyn van vrijwilliger tot voltijds support manager bij Knack: “Ik moet diverse petjes opzetten”

In het tussenseizoen maakte Gerdy Geleyn een serieuze carrièreswitch. De overbezette vrijwilliger zette een punt achter een beroepsloopbaan bij Case New Holland in Zedelgem om in het jongste tussenseizoen een voltijdse job in de omkadering van Knack Volley als support manager aan te nemen. En dat is een job met diverse taken.

Bij de nu 55-jarige Gerdy Geleyn neemt het volleybal al ruim 45 jaar zijn vrijetijdsleven in. “Alhoewel ik nooit bij Knack speelde, volg ik de resultaten van het team al sinds mijn 10 jaar. Zelf begon ik te volleyballen bij de jeugd van Kortemark en in mijn actieve spelerscarrière speelde ik onder meer bij Lichtervelde, Gits en Brugge. Tot ik bij Mewo Diksmuide terechtkwam, waar ik de fusie meemaakte met Salvo Diksmuide en promoveerde er als VT Diksmuide tot tweede divisie. Ik werd er ook bestuurslid samen met Guy Van Gilsen die ik later ook bij Knack terugvond toen ik er vrijwilliger werd.”

Video Challenge-team

“Ruim vijftien jaar geleden werd ik op vraag van persverantwoordelijke Johan Eeckhout vrijwilliger bij Knack. Hij merkte op dat ik via de sociale media een grote interesse had in volleybal in het algemeen en Knack Volley in het bijzonder. Hij vroeg mij om de website van Knack mee te helpen verzorgen. Ik nam die uitdaging graag aan. Daarmee was mijn rol als vrijwilliger ingezet en geleidelijk aan ging ik ook andere engagementen aan en stak ik een handje toe bij de wedstrijdorganisatie. Toen de Video Challenge enkele jaren geleden ingevoerd werd, was ik daar op vraag van de club de voortrekker in. Door de Italiaanse producent van dat systeem werd er een dagvullende bijscholing georganiseerd in Maaseik. Niet alleen over de opstelling van de camera’s, maar ook over de bediening van het systeem. Ook dat is teamwork want samen met Guy Van Gilsen en Yves Cnudde vormen wij het VC-team van Knack. Bij Knack passen wij dat systeem toe voor alle wedstrijden. Een tijdrovend werkje dat je alleen niet aankan. Wij werkten zelfs een eigen wedstrijdtafel uit om comfortabel het systeem te hanteren. Dat wij heel degelijk werk afleveren, werd ook vastgesteld door Volley Belgium dat normaliter voor de interlandwedstrijden een beroep deed op een Pools team. Dat kon voor het meerdaagse tornooi van de European Golden League door de coronapandemie evenwel niet naar Kortrijk komen. Volley Belgium huurde, tot grote tevredenheid, het Knack Video Challenge-team in.”

Ik ben blij om die stap te hebben gezet

In het Knack-organigram staat Gerdy Geleyn vermeld als lid van het Management Team. Daarin vertegenwoordigt hij niet alleen de Operationele Cel maar ook de Cel Champions League en Cel Communicatie.

Support Manager

“Eind vorig seizoen kreeg ik de vraag van het bestuur om voltijds in dienst te komen. Dat klonk natuurlijk aanlokkelijk. Maar ik heb er toch enkele nachtjes over moeten slapen. Het betekende dat ik een vaste en bedrijfszekere job van 38 jaar in de productie van landbouwmachines bij Case New Holland moest laten staan. Maar samen met mijn wederhelft kozen wij uiteindelijk voor die nieuwe uitdaging. En met Evelien D’Haene en commercieel manager Nicolas Goemaere bevolk ik sedert begin dit seizoen het Knack Office in de Tomabelhal. Een heel ander leven is het, niet meer in een ploegenstelsel en geen vaste uren meer. Ik kom overigens aan meer prestatie-uren maar ben toch blij die stap te hebben gezet. Ik zou het mezelf altijd verweten hebben als ik die uitdaging niet was aangegaan.”

Gerdy Geleyn draagt als Support Manager inderdaad verschillende petjes. “Momenteel (wij contacteerden hem telefonisch dinsdag in Friedrichshafen, red.) draag ik dat van Champions League Director in opvolging van Guido Declercq waarop ik nog altijd als back-up een beroep kan doen. Daarin kreeg ik verleden seizoen mijn vuurdoop met de verplaatsing naar Modena. Maar ik draag ook verantwoordelijkheid over het horecagedeelte op Schiervelde.”