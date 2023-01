Gedaan met damesvolley aan de top: Hermes Oostende stopt met Liga A-ploeg

Hermes Rekkenshop Oostende, een club met een traditie van liefst 60 jaar, stopt na afloop van dit seizoen in de Liga A, de hoogste klasse van het Belgische volleybal bij de dames en verhuist naar Roeselare. Voor alle duidelijkheid: de jeugdwerking van Hermes Oostende blijft bestaan. “Op sportief vlak is dit een positieve beslissing”, aldus voorzitter Philippe Develter.

Philippe Develter, beroepsmatig als apotheker aan de slag, is er intussen 65 en staat al 20 jaar aan het roer van Hermes Oostende, waarvan 15 op het hoogste niveau in het damesvolleybal, de Liga A. Aan dat avontuur komt er na afloop van dit seizoen dus een einde. In de plaats daarvan komt een nieuwe Liga A-ploeg in Roeselare, dat zowel een heren- als damesteam in de hoogste klasse van het Belgische volleybal zal tellen.

“De jaarlijkse transfermolen in de maanden november en december heeft die verandering op gang gebracht”, vertelt Develter. “Wij hadden al beslist om ons met de Liga A-ploeg niet meer in te schrijven en via via – je weet hoe zoiets gaat – is het idee geopperd om een samenwerking met Roeselare aan te gaan. Van het ene is uiteindelijk het andere gekomen.”

Wat waren de belangrijkste redenen om deze beslissing te nemen?

Develter: “We zitten in Oostende op onze limiet. Op ons eindpunt. In de huidige omstandigheden was het moeilijk om te blijven aanknopen met de top van het Belgische damesvolleybal. Er zouden zich problemen voordoen met de homologatie van de zaal. Er waren problemen met de concessie van de kantine. Het is almaar moeilijker geworden om medewerkers te vinden. De eisen en normen die de federatie oplegt, worden almaar strenger. We krijgen vanuit Volley Belgium ook geen enkele ondersteuning. Bovendien is de media-aandacht voor het damesvolleybal bedroevend. Nochtans komen de vrouwen in andere sporten tegenwoordig wel veel meer aan bod. Zelfs op de regionale pagina’s van de dagkranten worden we niet meer vermeld. Er zijn dus heel wat problemen, waarvan enkele structurele, die ons aan het denken gezet hebben. Roeselare is het epicentrum van onze sport, beschikt over een schitterende accommodatie, heeft de knowhow en telt tientallen bestuursleden, terwijl wij in Oostende het met drie mensen moeten doen. In Limburg hebben ze met Tongeren, Riemst en As trouwens een gelijkaardige constructie in gang gezet: Limburg Volley. Roeselare is voor ons de geknipte oplossing.”

Geen topdamesvolleybal meer in Oostende, maar verandert er voor de rest iets?

Develter: “Ik zal nog altijd voorzitter van Hermes Oostende zijn en onze bloeiende jeugdwerking blijft behouden. Onze drie provinciale ploegen en een 15-tal jeugdteams zullen ook volgend seizoen op Hermes rondlopen. Een herenploeg hadden we niet meer, maar deze nieuwe situatie opent natuurlijk wel perspectieven naar de toekomst toe. Het zal zaak zijn van op te bouwen met onze jeugdploegen. Op deze manier blijft Hermes Oostende sowieso een van de grootste West-Vlaamse clubs met gezonde sportieve ambities.”

“Alleen de twaalf dames die nu bij de Liga A-ploeg aangesloten zijn, zullen er volgend seizoen niet meer zijn. Onze sportief manager gaat mee naar Roeselare en de trainer waarschijnlijk ook, net als enkele speelsters. Onze hoofdsponsor Rekkenshop maakt eveneens de overstap. Maar de details moeten nog bekeken worden. Kortom, eigenlijk verandert er weinig voor Hermes Oostende. Dit is op sportief vlak een positieve beslissing. Een handige oplossing, beter zo dan de stekker eruit te trekken. En hopelijk kunnen Roeselare en Oostende in de toekomst nog vaker samenwerken. Roeselare is nu eenmaal een volleybalclub met meer mogelijkheden.”

Hoe reageerden de speelsters?

Develter: “Ik heb met hen gesproken en het valt me op dat ze hun uiterste best doen om goeie resultaten te blijven behalen. Wie weet zit er dit seizoen zelfs nog een Europees ticket in.”

Maar als Oostendenaars volgend seizoen hun ploeg Europees volleybal willen zien spelen, zullen ze daarvoor naar Roeselare moeten rijden?

Develter: “Ik ben ervan overtuigd dat de diehards, onder wie mezelf, naar daar willen afreizen om die wedstrijden te zien. Het zou fantastisch zijn als we in Roeselare topvolleybal bij zowel de heren als dames te zien krijgen, met hopelijk ook eens wat meer media-aandacht voor de dames. Vergeet ook niet dat er bij Hermes momenteel maar één speelster met een Oostendse link rondloopt. Het zit hier ook niet elke week bomvol. De meeste supporters zijn mensen die voor hun eigen speelster komen.”

De damesploeg van Hermes Volley speelt dit seizoen voor het laatst in de hoogste klasse. © Peter Maenhoudt

Hoe zien de laatste maanden van topdamesvolleybalclub Hermes Oostende er in het ideale scenario uit? Een laatste Beker van België, veronderstel ik?

Develter: (glimlacht) “Dat zou fantastisch zijn. Een stille droom. Volgende week zaterdag spelen we onze halve finale tegen Gent en zullen we het weten. Wie naar de finale in het Sportpaleis wil, moet drie sets winnen. Het zit er zeker in. Gent speelt in deze periode twee keer een Europese match, terwijl onze speelsters op scherp zullen staan. Het Sportpaleis zou de kers op de taart van Hermes Oostende zijn.”