“Erg dankbaar voor deze kans”: Álvaro Gimeno wordt nieuwe opposite bij Decospan Menen

Na vijf contractverlengingen kan Decospan Menen vandaag met veel enthousiasme de eerste inkomende transfer aankondigen, en niet de minste. De Spanjaard Álvaro Gimeno maakt namelijk de overstap van Lindemans Aalst. De 25-jarige hoofdaanvaller moet komend seizoen voor meer aanvalspower zorgen en voor spelverdeler Lankinen een betrouwbaar aanspeelpunt worden, ook in moeilijke situaties.

Wie dit seizoen de beide duels tussen Decospan Menen en Lindemans Aalst bijwoonde, hoeft niet meer overtuigd te worden van de sterkte van de Spanjaard. Thuis werd in november met 3-1 gewonnen, ondanks de ‘grote Gimeno-show’, met 19 punten in de eerste twee sets. Ook in de terugwedstrijd begin januari startte Gimeno ijzersterk met tien punten in set 1, maar opnieuw kreeg Decospan hem onder controle naarmate de wedstrijd vorderde.

Trainer Julien Lemay is alvast verheugd met de eerste nieuwkomer: “Álvaro was ons meteen opgevallen in onze onderlinge confrontaties. Twee keer trokken we aan het langste eind, maar twee keer was de Spanjaard een gesel voor ons blok, onze verdediging en onze receptielijn. Naast zijn polyvalentie is Álvaro ook een teamplayer en heeft hij de juiste ingesteldheid om hard te werken.” Met zijn 207 centimeter voegt Gimeno ook extra blokcentimeters toe. Met middenmannen Jurkovics (212 cm, red.) en Van de Velde (210 cm, red.) zal Decospan Menen volgend jaar zo al zeker drie dubbele meters tellen.

Ervaring deed de rechtshandige opposite de voorbije twee jaar op bij Lindemans Aalst. Daarvoor was hij een jaar in Frankrijk actief bij Saint-Nazaire en in het seizoen 2021-2022 speelde hij aan de zijde van Xavi Folguera bij Soria in Spanje. Het is tot nog toe zijn enige ervaring op het hoogste niveau in zijn thuisland, want van 2017 tot 2021 combineerde Gimeno zijn financiële studies met volleybal in Amerika, waardoor hij overigens ook zeer vlot Engels spreekt.

Derde Spanjaard

Bij Menen wordt Gimeno pas de derde Spanjaard uit de geschiedenis, na Xavi Folguera van 2017 tot 2019 en Ruben Antequera in 2002. “Ik ben erg dankbaar voor deze kans en ik wil Julien en de club bedanken voor hun vertrouwen en bereidheid om samen te werken”, zegt hij in eerste reactie. “Ook al miste Menen in extremis de BeNe Conference, voel ik de ambitie om volop mee te draaien aan de top van de Belgische competitie. Daar wil ik vanaf augustus heel graag aan bijdragen door hard te werken, niet alleen aan mijn eigen fysieke paraatheid en niveau, maar ook aan de collectieve sterkte van het team. Dat een groot deel van de kern al heeft bijgetekend, zal de continuïteit alleen maar ten goede komen.”