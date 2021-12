Dirk Specenier, directeur Knack Volley, kritisch over coronamaatregelen: “Indoorsporten dienen als pasmunt in sportsector”

Door de jongste federale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, waarbij geen publiek meer toegelaten wordt bij indoorsportwedstrijden, beslisten de acht clubs van de Liga A om de competitiewedstrijden van het komend weekend en de bekerwedstrijden van 11 en 12 december uit te stellen naar latere datum.

De Champions Leaguewedstrijd van Knack op dinsdag 14 december tegen het Poolse Jaszterzebskie heeft wel plaats, maar zonder publiek. “Let wel, wij beseffen best dat de situatie ernstig is en wij hebben er alle begrip voor dat er maatregelen genomen worden om de groeiende besmettingscijfers in te dijken”, zegt Knack-directeur Dirk Specenier. “Waar wij echter niet kunnen inkomen is het feit dat een sportwedstrijd op professioneel niveau niet als een indoorevenement met zittend publiek beschouwd wordt zoals in de cultuursector. Sedert het begin van het seizoen werken de Liga A-clubs onder strikte voorwaarden zoals controle op het Covid Safe Ticket, een goede ventilatie en de supporters die op hun plaats blijven zitten met mondmasker op. De zaalsporten worden hier door de beleidsmakers als pasmunt gebruikt om de goegemeente te laten geloven dat ook de sportsector – buiten het voetbal – maatregelen moet nemen.”

Financiële impact

Uiteraard ligt de financiële impact voor de ligaclubs aan de basis van het uitstel. “Daaraan alleen al zie je dat de federale regering geen weet heeft van hoe het volleybal professioneel beleefd wordt. De inkomsten van tickets en viparrangementen zijn noodzakelijk om het budget in evenwicht te houden. Wij krijgen geen compensaties maar moeten wel onze spelers en andere vaste personeelsleden blijven betalen. En de rekensom is rap gemaakt. Neem nu die CL-wedstrijd zonder publiek. We lopen zowat 75.000 euro aan inkomsten mis: 2.000 supporters x 20 euro (40.000 euro) + vipgebeuren voor 200 man (35.000 euro).”

Sport Vlaanderen kaartte de situatie al aan, maar het is de federale regering die beslist. “Ik hoop alleen maar dat het Overlegcomité zijn vergissing inziet en die op het volgende overleg herroept”, besluit Dirk Specenier.