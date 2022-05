Dertiende titel maakt seizoen Knack meer dan geslaagd

Knack Roeselare haalde in drie wedstrijden zonder deelverlies zijn dertiende landstitel in zijn veertigste seizoen Liga A en zeventwintigste titelfinale. Maaseik was in de meeste gevallen de titelopponent in die meervoudige finale. Decospan Menen vormde dit seizoen de uitzondering op de regel. En dat mag helemaal op het conto van de grensploeg geschreven worden. Dat zij er in die finale niet echt aan te pas kwamen is dan volledig de verdienste van Knack Volley die in de eindfase van de competitie naar een bijzonder hoog niveau toegroeide.

“Op sportief vlak mogen wij van een schitterend seizoen spreken met deze titel”, gaf voorzitter Francis De Nolf ons mee. “Menen knikkerde ons in de kwartfinales uit de beker, terecht want op dat moment waren zij beter, waardoor voor ons één seizoensdoelstelling niet meer kon gerealiseerd worden. Maar zij hielden ook Maaseik uit de finale. En dat leverde ons deze titelfinale van streekgenoten op. Ondertussen waren wij als collectief gegroeid en dat in die nieuwe titel in drie wedstrijden. Met respect voor Menen.”

“Deze zoveelste titel zorgt bij mij nog altijd voor een kippenvelmoment”, poneerde bestuurslid Stefaan Coussée. Hij zit mee in de sportieve cel die elk jaar weer de beleidslijnen voor de uitbouw van de club op sportief vlak mee bepaalt. En hij genoot intens als de spelers de champagnekurkendeden knallen.

“Deze titel maakt ons seizoen goed”, zei algemeen directeur Dirk Specenier. “De impact van het coronavirus maakte dat wij maar laat op het seizoen ons optimaal rendement haalden. En ook dat onze Champions League-campagne verstoord werd. Daardoor moesten wij twee keer in Bulgarije spelen. Haalden wij met het collectief dan het niveau dat wij in deze meervoudige finale etaleerden, dan gingen wij Europees door naar de kwartfinales ben ik van overtuigd. Die terechte titel is mee de verdienste van onze coach Vanmedegael, een meestertacticus ondervonden onze opponenten in de loop van het seizoen.”

Persverantwoordelijke Johan Eeckhout noemde het een geslaagd seizoen. “Vooral omdat de nieuwkomers perfect geïntegreerd werden in de groep. Dat is dan de grote verdienste van coach Vanmedegael die als geen ander een speler kan inpassen in een groepssysteem. En die collectiviteit was mee bepalend onze nieuwe titel.”

Nieuwe titel went nooit

Kapitein Matthijs Verhanneman had zelf een groot aandeel in zijn achtste titel in veertien seizoenen Knack. “Je went eigenlijk nooit aan een titel. Maar deze is voor mij toch wel speciaal omdat ik door een blessure, drie maanden geleden opgelopen in de Europese thuiswedstrijd tegen Friedrichshafen, geblesseerd aan de kant moest. Mijn seizoen leek verloren want ik moest een lange revalidatie rondmaken. Ik kwam evenwel net op tijd terug en kon alsnog mijn aandeel in de titel leveren. Dat maakt deze achtste titel toch speciaal voor mij.”

Mathijs Desmet die Knack na vijf seizoenen verlaat was dolgelukkig afscheid te kunnen nemen met deze titel. Het jongste seizoen was hij in zowat elke wedstrijd bepalend. Ook in deze ultieme finale werd hij met 12 punten, evenveel als Matthijs Verhanneman, weer topscorer.

“Ik ben blij dat ik met deze titel afscheid kan nemen van de supporters en van de club. Ik moet iedereen bedanken die het mij mogelijk maakte dat ik van een jong talentvol speler sinds anderhalf seizoen uitgroeide naar een vaste waarde. Ik draai een bladzijde om en volgend seizoen start een nieuwe uitdaging. Maar eerst is er nog de zomercampagne met de nationale ploeg. Die nieuwe titel werkt alvast motiverend.”

De verantwoordelijken van de nieuwe supportersclub The Blue Wall zetten eveneens een hoge borst op met die dertiende kampioenstitel. “Wij moesten in moeilijke coronaomstandigheden een nieuwe werking opzetten die enigszins anders was dan die van het Animatieteam. Toen was elke abonnee automatisch lid van het Animatieteam. Wij werken met lidgelden en tellen momenteel zowat een zestigtal leden”, zegt Dries Eeckhout, die mee die nieuwe werking opstartte.

“Het is dan ook belangrijk dat de ploeg naar het seizoenseinde toe zijn beste niveau haalde en deze campagne met een nieuwe titel afrondde. Het is overigens altijd aangenaam om midden de eigen vertrouwde thuissfeer kampioen te worden. Deze meervoudige titelfinale was een eclatante apotheose na twee seizoenen coronaproblemen. Laat het feest nu maar losbarsten.”

Propaganda voor het volleybal

Oudspeler Stijn Dejonckheere, die binnen het bestuur de beleving van het product volleybal mee moet optimaliseren genoot samen met Hendrik Tuerlinckx en Ruben Van Hirtum volop van deze ultieme finalewedstrijd.

“Het is altijd leuk kampioen te worden. Uiteindelijk controleerde Knack deze finalepartijen naar een meer dan terechte dertiende titel. Midden een heel positieve sfeer. De supporters van Menen en Roeselare respecteren elkaar al langer en die positieve inbreng van beiden maakten deze finales tot een langgerekt burenstrijd én propaganda voor het volleybal.”