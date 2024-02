Dennis Deroey is de mature schakel in het Knack-skelet: “Het waren pittige trainingsweken”

Na het Europese ‘net niet-verhaal’ van Knack Volley ligt de focus op het nationale programma bij Knack. Zaterdag staat de wedstrijd bij rode lantaarn Caruur Gent op het programma, een week later steekt Knack Volley de hand uit naar zijn 16de nationale beker.

“Die Europese uitschakeling die uiteindelijk maar in de alles beslissende zesde speeldag van de groepsfase, waarin alles nog mogelijk was, beslecht werd, hakte er met die eliminatie wel in bij ons”, stelt libero Dennis Deroey.

Dubbel gevoel

“Wij blikken dan ook met een dubbel gevoel terug op de campagne van dit seizoen. Enerzijds met ontgoocheling omdat het Europese verhaal geschreven was, anderzijds met terechte trots dat we volleybal van Europees topniveau etaleerden. Vooral het nog uit handen geven van een 0-2-setvoorsprong de afsluitende wedstrijd in Polen met maar een tweepuntenverschil in set drie, illustreerde dat details het voor ons nadelige eindresultaat bepaalden. Met Piraeus, dat uit de kwalificaties kwam, moesten wij ook al een pak volleybalervaring trotseren. We deden het schitterend in Griekenland, maar in de thuiswedstrijd haalden we nooit ons beter niveau, terwijl de Grieken een topdag kenden. Wij waren de jongste jaren een stevige Europese reputatie aan het opbouwen, dit viel dus even tegen. Positief aan die Europese campagne was dan de volledige ontbolstering van de jongeren Seppe Rotty en Simon Plaskie.”

Intensief getraind

Jammer, maar helaas dus ook voor de libero die nu al afspraak maakt voor de Europese campagne van volgend seizoen. Deroey, aan zijn vijfde Knack-seizoen toe, heeft een contract dat ook nog de twee volgende seizoenen impliceert. Het liefst in de Champions League en dat moet Knack dus afdwingen via de nationale competitie. Knack staat riant op kop van de reguliere competitie en het zal in de resterende vier wedstrijden al heel verkeerd moeten lopen als Roeselare niet als leider en het maximale puntenvoordeel de play-offs begint. De reguliere kampioen start die minicompetitie in heen en terug met zes ploegen op de maximale vijf punten waar de volgenden in het klassement telkens met één punt minder van start gaan.

“Twee pittige trainingsweken hielpen om de Europese ontgoocheling te verwerken. Momenteel zitten wij aan een competitieregime van één wedstrijd per week en die twee jongste weken werd er serieus doorgetraind. Zo werd het aantal fitnesstrainingen van twee per week verhoogd naar drie. Het moet de groep in de beste conditie naar de bekerfinale brengen”, zegt Deroey.

Met de verplaatsing naar Gent en na de bekerfinale, midweeks thuis tegen Waremme, moet die leidersplaats geconsolideerd worden. Maar een ploeg onderschatten staat niet in de volleybalbijbel van coach Vanmedegaal en zijn spelers. “Wij mogen in die twee wedstrijden geen punten te grabbel gooien. Gent staat wel als laatste, maar is momenteel beter op dreef. Bewezen zij met hun zege tegen Maaseik. De ploeg opende het seizoen wel ondermaats, vind ik, en daarvan herstellen zij zich nu stilaan.”

Vast niveau

Is de nationale competitie dan sterker geworden? “Er is meer spankracht, maar of het spelniveau gestegen is, betwijfel ik. De competitie is wel wisselvalliger geworden. Wij lieten toch ook al drie vijfsetters noteren na onze uitschuiver de eerste competitiedag tegen Menen.”

Om maar te zeggen dat de libero de wedstrijd van zaterdag niet onderschat. Is hij van zijn eigen prestatieniveau tevreden? “De scoutingscijfers tonen aan dat ik op een degelijk vast niveau bezig ben. Uitgezonderd misschien de jongste wedstrijden, al is dat dan een gevolg van het zwaardere trainingswerk. Volgende week en in aanloop van de bekerfinale zal dat dan wel wat minder intensief gebeuren.”

Zaterdag 3 februari om 20.30 uur: Caruur Gent – Knack Roeselare.