Decospan VT Menen knokt zich voorbij Haasrode Leuven

Menen heeft in eigen zaal een puntje gemorst tegen Haasrode Leuven. Het werd 3-2 met 25-21, 19-25, 25-22, 22-25 en 18-16 als setstanden. Daardoor zakt Decospan wel naar de derde plaats in het klassement achter Roeselare en Maaseik.

Menen had er een fantastische week opzitten na de pletwals in Aalst zaterdag en het nieuws dat de club gered is. Voorlopig communiceert de club nog niet over de details van de redding. Voor de spelers maakt dat op zich niet zoveel uit. Zij blijven gefocust op hun competitie waarin ze het nog steeds voortreffelijk doen. Decospan wil graag de reguliere competitie op de tweede plaats eindigen en kunnen zelfs nog dromen van de eerste stek. Maar dan moest de volle buit wel geraapt worden tegen Haasrode Leuven.

In de heenwedstrijd pakte Menen daar nog de drie punten maar toen moest Hendrik Tuerlinckx nog geblesseerd van aan de kant toekijken. Leuven presteert toch enigszins onder de verwachtingen, in Menen wilde het tonen dat het wel degelijk een belangrijke kandidaat is voor de play-offs.

De match begon met een minuut applaus ter ondersteuning van het Oekraïense volk. De club liet ook verstaan dat ze het moeilijk kunnen begrijpen dat het WK in Rusland komende zomer gewoon doorgaat in de oorlogsstaat. De wedstrijd begon met twee ploegen die aanvankelijk makkelijk scoorden. Tuerlinckx mepte de 8-6 wel buiten, Peeters zag zijn aanval in het net stranden: 9-6. Menen had het kloofje beet maar zag Leuven weer de aansluiting vinden via Tuerlinckx: 17-16. De reactie van Rotty en Plaskie bleek voldoende voor setwinst.

Leuven ging in set twee ook goed mee maar zag libero Dufraing een paar onzorgvuldigheden verzamelen: 8-5. Het punt nadien moest Eyckmans een time-out aanvragen nadat Lankinen weer averij aanrichtte met de opslag, ook Sinnesael bleef maar scoren: 10-6. En ook nu weer keerde Leuven terug dankzij een efficiënte Tuerlinckx: 16-15, 16-16 en 16-17. En de bezoekers duwden door tot 18-22. Van een ommekeer gesproken.

Decospan geraakte niet meer uit het dal en bleef daar ook bij de start van het derde spel inzitten: 1-4. Gelukkig raakte de blokwerking steeds beter afgesteld en klom Menen een eerste keer op voorsprong bij 10-9. Ondertussen werd Plaskie vervangen door Vanneste maar die laatstgenoemde werd wel afgeblokt bij 15-16, Lou Kindt stelde weer orde op zaken. Menen kwam weer op voorsprong en Rotty verzilverde ook de eerste setbal na een knappe pipe-aanval.

De drie punten kwamen steeds dichter, zeker wanneer Vanneste Leuven met een blok bij 7-3 weer in een time-out dreef. Na de 8-3 liet Menen zich echter weer in slaap wiegen. Leuven -wel nog wakker- kwam steeds dichter: 13-12 en na een weliswaar gelukkige opslag van Tuerlinckx stelde het weer gelijk. Alles te herdoen dus voor de veel te zegezekere thuisploeg. De stress nam toe in de staart van de set met beide ploegen die sterk aan mekaar gewaagd bleven en De Saedeleer serveerde zijn ploeg in moneytime naar setwinst.

In de tiebreak vond Menen aanvankelijk wel weer het juiste ritme (4-2) maar net als in de vorige spelletjes hield het niet stand (10-12). De match leek verloren bij 12-14, Menen scoorde nog twee punten op rij. Nog meer suspense wanneer Leuven de setballen bleef verkwanselen. Decospan kreeg de eerste bij 17-16 na een knap punt van Rotty. Daarna herhaalde hij zijn kunstje opnieuw en Menen pakt zo twee belangrijke punten. De leidersplaats is niet meer haalbaar volgende week maar mits winst in Achel en puntenverlies van Maaseik in Roeselare ligt de tweede stek wel nog binnen handbereik.

Volgende week zaterdag maakt Decospan de verre verplaatsing naar Achel. Een wedstrijd die normaal eerder dit seizoen gespeeld zou worden maar door corona bij Menen werd die uitgesteld. Nadien is de reguliere competitie voorbij en weten de jongens van Frank Depestele tegen wie ze uitkomen in de barrages richting play-offs. Menen kan sowieso al rekenen op het thuisvoordeel.

