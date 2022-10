Decospan opent de competitie met pak voor de broek in Aalst

Na een droomseizoen is Menen op de openingsspeeldag van het nieuwe volleyjaar meteen van de roze wolk gedonderd. Het kwam er in Aalst amper aan te pas en incasseerde een zware maar logische 3-0-nederlaag. Setstanden waren 25-22, 25-16 en 28-26.

Menen kon geen beroep doen op kapitein Sinnesael die eerder deze week een scheur in de pees van de bicep opliep. Hij werd vervangen door Leonis Dedeyne. Lou Kindt stond wel paraat na een paar weken inactiviteit omwille van problemen aan de buikspieren. De andere basisspelers waren Hänninen, Capet, Van Hoyweghen, Van de Velde en libero Stuer. Voor Van Hoyweghen en Kindt was het een terugkeer naar hun vroegere club.

Maar dat werd niet direct een leuk weerzien want de bezoekers moesten met 4-1 meteen in de achtervolging. Decospan wisselde de slechte momenten met iets betere af en kon daardoor enigszins in het spoor blijven van Lindemans. Tussendoor veel discussies, videochallenges en zelfs een gele kaart voor de protesterende Overbeeke. Menen kwam bij 21-19 opzetten via Kindt die een moeilijke start kende, Bogachev schonk Aalst toch de set.

Set twee kende een veel evenwichtiger verloop. Na de 9-9 zakte Kindt weer weg (12-9) en de jonge Basil Dermaux mocht hem nadien ook aflossen. De kentering kwam er niet, integendeel. De jongens van Depestele zakten helemaal door het ijs. Ook Ocket kon geen redding brengen: 25-16.

Decospan leefde op hoop wanneer Capet zijn ploeg naar 6-8 serveerde. Naar slechte gewoonte werd de opflakkering afgewisseld met een zeer povere periode: 18-12 na een zoveelste directe bezoekende fout. Ook Menen pakte nog een geel karton voor allicht terecht protest na een niet-gefloten toetsfout bij Aalst. Een zegezekere thuisploeg liet zich dan nog ringeloren en Menen dwong zowaar drie setballen af. Het kantelde toen Overbeeke met twee stevige opslagen uitpakte. Decospan zou dus zonder punten maar wel met kleine zorgen in de valies terugkeren naar West-Vlaanderen.

Geen midweekmatch voor Menen, een uitzondering dit seizoen. Volgende zaterdag staat de eerste thuismatch van het seizoen op de agenda. De grensploeg ontvangt dan Guibertin, nieuwkomer in Liga A.

