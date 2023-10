Decospan Menen start seizoen met derby tegen Knack Roeselare

Decospan Menen start voor het vijfde opeenvolgende seizoen met Frank Depestele aan het hoofd. Hij wordt dit seizoen bijgestaan door clubicoon Jelle Sinnesael. De start is niet mals met de West-Vlaamse derby tegen kampioen én bekerwinnaar Knack Roeselare.

Roeselare kende geen ideale voorbereiding. Is dit het ideale moment om hen te treffen?

“Ook wij zijn nog niet helemaal klaar om aan de competitie te beginnen. We misten onze spelverdeler Seppe Van Hoyweghen. Ik had graag al iets verder gestaan met mijn ploeg, maar ik ben wel optimistisch. Je moet altijd groeien en beter worden doorheen het seizoen, dat is normaal. De wedstrijd tegen Roeselare is een wedstrijd die we niet moeten winnen. Het is altijd gemakkelijker als het niet van moeten is. Roeselare blijft nog altijd favoriet, ook als ze veel spelers zouden missen. Maar als we een kans willen maken, is dit misschien wel het beste moment. Ik denk niet dat Roeselare dit jaar de dominantie van vorig jaar zal kunnen herhalen.”

Wat zijn de ambities dit seizoen?

“We willen in de top vier eindigen en zo ver mogelijk in de beker geraken. Een Europees ticket behalen is heel belangrijk. De beker staat sowieso weer met stip genoteerd, het is een traject dat je wedstrijd per wedstrijd moet zien.”

Jullie verhuizen voor een seizoen naar Rekkem vanwege werkzaamheden aan de eigen zaal. Hoe verliep de overgang?

“We hebben er vorige week voor het eerst gespeeld. De hel van Menen zal mee verhuizen naar Rekkem. Niemand van onze tegenstanders kent de zaal, dat kan voor ons mogelijk een voordeel zijn.” (JT)