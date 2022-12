Decospan Menen kijkt nu vooral uit naar halve finale beker van België: “Finale kan voor wat rust zorgen”

Decospan Menen in de Champions League. Het is tot dusver nog geen succesverhaal gebleken. Net als in de vorige drie partijen gingen de jongens van Frank Depestele woensdag weer met 3-0 de boot in tegen titelverdediger Kedzierzyn uit Polen. Arno Van de Velde kijkt nu vooral uit naar de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België tegen Borgworm.

Het is woensdag een lastige en frustrerende avond geworden voor Decospan VT Menen in het Poolse Kedzierzyn. Op geen enkel moment kon het zijn voet naast de titelverdediger zetten. Het rapport oogt na vier matchen op het kampioenenbal zeer mager: geen overwinningen en zelfs nog geen setwinst. De droomloting waar er vooraf over gesproken werd, lijkt zo uit te draaien op een nachtmerrie.

“We wisten vooraf dat het niet simpel zou worden in die poule”, zegt Arno Van de Velde. “In Tsjechië hadden we kansen om meerdere sets te pakken en dat hadden we ook moeten doen. Het wordt heel moeilijk om nog Europees te overwinteren, maar we gaan er wel nog voor gaan in onze twee resterende thuismatchen.”

Voor ons wordt het één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar

Van de Velde blikt nog even terug op de match in Kedzierzyn: “Er viel niet veel te doen omdat wij niet genoeg spirit voor de dag legden. We maakten te veel fouten en ook serverend konden we niet genoeg druk leggen. De Polen wisten dat ze ons de fouten moesten laten maken en dat plannetje heeft gewerkt bij hen.”

Zondagavond speelt Menen in eigen zaal tegen Borgworm de terugmatch van de halve finale van de Belgische Beker. Decospan won in Luik met 0-3 en staat met anderhalf been in de finale. “Voor ons wordt het één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar”, weet Van de Velde. “Aan ons om de klus zo snel mogelijk te klaren door met de volle focus te beginnen. Een bekerfinale zal onze slechte start in de competitie niet helemaal kunnen uitwissen, maar het kan ons wel een zekere rust geven en voor stabiliteit zorgen om de rest van het seizoen een beter basisniveau te halen.”

Nog progressie

Voor Van de Velde gaat het ook crescendo. Na een aarzelend begin bij Menen slaat de machine van de middenman steeds meer aan. Vorige week tegen Leuven was hij nog goed voor 16 punten. “Het klopt dat ik me aanvallend steeds beter voel, maar er is nog ruimte voor progressie. Als ik mijn blokniveau nog kan opkrikken dan gaan jullie de komende maanden een nog betere versie van mezelf zien”, eindigt Van de Velde met een knipoog.

Zondag 18 december om 19 uur: Decospan VT Menen – Borgworm.