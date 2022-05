Decospan Menen grote winnaar op Volleyproms

De jaarlijkse Volleyproms zijn op een feestavond uitgedraaid voor Decospan Menen. Seppe Rotty werd bekroond tot Speler én Rookie van het Jaar, terwijl Frank Depestele voor de tweede keer op een rij met de titel van Coach van het Jaar mag gaan lopen.

De schitterende resultaten in de competitie en de eerste titelfinale ooit voor Menen hebben dus ook voor individuele prijzen gezorgd.

Sprookjesjaar

Het is de eerste keer dat een volleyballer van Menen tot Speler van het Jaar wordt uitgeroepen. Seppe Rotty haalde het voor Mathijs Desmet en Stijn D’Hulst, beiden van Knack Roeselare.

Rotty kende een sprookjesjaar en versierde daarmee ook een transfer naar Roeselare. Knack-coach Steven Vanmedegael moest het net als vorig jaar weer afleggen tegen Frank Depestele.

Vanmedegaels titel werd dus weer niet bekroond met een individuele prijs. Ook de trofee rookie van het jaar is voor Menenspeler Seppe Rotty. Roeselare en Maaseik grijpen zo naast de belangrijkste individuele prijzen.

Bij de vrouwen ging de trofee naar Marlies Janssens voor haar aandeel in de landstitel van Gent. Nikita De Paepe (Oudegem) is de Rookie van het Jaar. Fien Callens (Oudegem) is Trainer van het Jaar.

Lifetime Achievement Award

Wout D’heer (Trentino) en Laura Heyrman (Eczacibasi) werden verkozen tot beste Belgen in het buitenland.

De Most Valuable Player-titels gingen naar Hendrik Tuerlinckx (Haasrode Leuven en ex-Roeselare) en Marijeta Runjic (Tchalou). Dominique Baeyens, die ook een lange carrière bij Knack Roeselare actief was, kreeg een Lifetime Achievement Award.

Wim Cambré tot slot werd aangeduid als beste scheidsrechter. (MPM/Belga)

Erelijst Speler van het Jaar 1971: Roger Maes (Rembert) 1972: Roger Maes (Rembert) 1973: Jef Mol (Rebels) 1974: Roger Maes (Rembert) 1975: Jef Mol (Turnhout) 1976: Jef Mol (Turnhout) 1977: Jef Mol(Turnhout) 1978: Jef Mol (Turnhout) 1979: Roger Maes (Kortrijk) 1980: Jan Vangheluwe (Kortrijk) 1981: Jan De Brandt (Kruikenburg) 1982: Eddy Evens (H. Genk) 1983: J.P. Staelens (Kortrijk) 1984: Eddy Evens (H. Genk) 1985: Luc Beke (Lennik) 1986: Eddy Evens (Maaseik) 1987: Johan Baetens (Lennik) 1988: Johan Baetens (Lennik) 1989: Johan Baetens (Lennik) 1990: Emile Rousseaux (Zonhoven) 1991: Eddy Evens (Maaseik) 1992: Ben Croes (Zellik) 1993: Johan Baetens (Lennik) 1994: Ben Croes (Zellik) 1995: Ben Croes (Zellik) 1996: Wout Wijsmans (Zonhoven) 1997: Richard Schuil (Maaseik) 1998: Kris Tanghe (Roeselare) 1999: Wout Wijsmans (Maaseik) 2000: Martin van der Horst (Roeselare) 2001: Martin Lebl (Maaseik) 2002: Martin Lebl (Maaseik) 2003: Joao Paulo Bravo (Maaseik) 2004: Vital Heynen (Maaseik) 2005: Ivan Contreras (Roeselare) 2006: Frank Depestele (Roeselare) 2007: Ivan Contreras (Roeselare) 2008: Ivan Contreras (Roeselare) 2009: Jovica Simovski (Averbode) 2010: Frank Depestele (Roeselare) 2011: Frank Depestele (Roeselare) 2012: Jelte Maan (Maaseik) 2013: Hendrik Tuerlinckx (Roeselare) 2014: Hendrik Tuerlinckx (Roeselare) 2015: Robin Overbeeke (Asse-Lennik) 2016: Wouter Ter Maat (Gent) 2017: Hendrik Tuerlinckx (Roeselare) 2018: Hendrik Tuerlinckx (Roeselare) 2019: Matthijs Verhanneman (Roeselare) 2020: geen uitreiking wegens coronapandemie 2021: Stijn D’Hulst (Roeselare) 2022: Seppe Rotty (Menen)