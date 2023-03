Decospan heeft met De Vleeschhauwer en Verhamme twee aanwinsten beet, Lou Kindt vertrekt

Nu de play-offs gestart zijn, begint de transfercarrousel op gang te komen. Decospan kondigde als eerste club de eerste twee versterkingen aan voor het volgende seizoen. De Vleeschhauwer en Verhamme komen, Lou Kindt mag uitkijken naar een andere club.

Verhamme (19) speelt dit seizoen bij Marke-Webis aan de zijde van ex-spelers Lars Maddens en Maxim Libert. De jonge West-Vlaamse middenman maakt er in zijn eerste seizoen veel indruk, zowel aanvallend, blokkerend als serverend. Dit seizoen kwam Jasper al verschillende keren meetrainen bij Decospan Menen en kon hij Frank Depestele overtuigen met zijn grote potentieel. De jeugdrangen doorliep de Young Red Dragon bij Knack Roeselare, gevolgd door 2 jaar Topsportschool en 1 jaar Marke-Webis. Voor de student KMO management aan HOGENT wordt de overstap naar Decospan Menen zijn kennismaking met het hoogste niveau in België.

De tweede transfer Eliot De Vleeschhauwer, de 17-jarige hoofdaanvaller uit Dilbeek, zit in het laatste jaar aan de Topsportschool in Vilvoorde en zet vanaf volgend seizoen meteen de stap naar de elite. Bij Decospan Menen zal hij samen met Basil Dermaux, zelf ook nog maar 20 jaar, als opposite fungeren. Eliot kent Basil (en ook de tweede nieuwkomer Jasper Verhamme) trouwens van bij de U19 van de Young Red Dragons. De komst van De Vleeschhauwer betekent wel dat er geen plaats meer is voor Lou Kindt. De opposite zal twee seizoenen gespeeld hebben voor Menen. In zijn eerste seizoen speelde hij de pannen van het dak en dat leidde tot titelfinales voor Decospan. Dit seizoen wordt Kindt afgeremd door een vervelende schouderblessure.