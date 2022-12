De nieuwjaarswens van Knack-directeur Dirk Specenier: “Weer een volle Tomabelhal”

Eind december is dé uitgelezen periode voor nabeschouwingen op een bijna verlopen kalenderjaar. En tegelijk ook voor het formuleren van wensen voor het nieuwe jaar. Die items legden wij ook voor aan algemeen directeur Dirk Specenier voor wat Knack Volley betreft.

Dirk Specenier had tijd te over om een oordeel te spuien want de bankdirecteur, die zich op het Knack bedrijventornooi van donderdag 22 december nog eens even de volleybalspeler uit zijn Brovo-tijd voelde, zakte er al na 10’ door zijn nog valide knie. En, noblesse oblige, hij werd geveld door een volleybalblessure van een topspeler: de patellapees aan flarden getrokken. Al had zijn gewicht in surplus daar ook wel mee te maken. Vanuit zijn revalidatiebed dan maar.

Positief en negatief

Over het meest positieve uit 2022 moest Specenier niet lang nadenken. “Als het op resultaten aankomt is uiteraard het behalen van de titel in drie wedstrijden tegen de Meense buren het meest positieve van het bijna afgelopen kalenderjaar. Het realiseren van de transfers van de al even Meense talentvolle jongeren Simon Plaskie en Seppe Rotty anderzijds noem ik er ook al in één adem bij. Om een stabiele ploeg uit te bouwen moeten wij het hebben van het aantrekken van talentvolle jongeren, liefst van eigen bodem, en die te laten uitgroeien tot vaste basisspelers. Dat zij een aanpassingsjaar nodig hebben is een evidentie. Net zoals wij een beroep moeten kunnen doen op een trainer die spelers beter kan maken. Met Steven Vanmedegael hebben wij dergelijke trainer in huis.”

Het meest negatieve sloeg dan op de clubwerking in zijn totaliteit. “Mee door de impact van de coronapandemie die toch vanaf 2020 op onze werking woog met een stilleggen van de competitie en een volgende competitie zonder toeschouwers, werd de druk op het budget enorm groot. Uiteindelijk kon die periode doorsparteld worden en bleven wij dan toch financieel stabiel en gezond.”

Pijnlijkste gebeurtenissen

Bij het polsen naar de pijnlijkste momenten vallen snel de namen Mathijs Desmet en Francis De Nolf. “Bij de contractverlengingen waren wij het langst bezig met die van Desmet. Wij wilden hem per se nog één seizoen bij ons hebben. Liefst zes maanden lang sleepte dat dossier aan. Tot wij doorhadden dat zijn ambitie min noch meer een buitenlands avontuur was. Uiteindelijk wilden wij die ambitie niet dwarsbomen. Zijn vertrek was toch even slikken.”

Voor een stabiele ploeg moeten wij het hebben van het aantrekken van talentvolle jongeren

De mededeling van Francis De Nolf enkele weken geleden dat hij de voorzittershamer wou doorgeven hakte er bij de algemeen directeur ook wel in. “Acht jaar lang werkten wij binnen het bestuur met Francis, die op een bijzonder gedreven en inspirerende manier de bestuursploeg leidde, sterk samen. Wij slaagden er via opeenvolgende sportieve successen in de kloof met Maaseik te verkleinen en de club een grote stabiliteit te geven. Zijn afscheid kwam er als een donderslag bij heldere hemel. Hij zorgde er meteen wel voor door met Rik Vervisch een opvolger naar voor te schuiven. Hem wacht een zware taak even goed te doen. Maar hij kan rekenen op iedereen binnen het bestuur om zijn ambities te realiseren.”

Grootste frustratie

“Na het eerse competitiegedeelte waarin wij dominerend bezig waren, kwam de 0-3 nederlaag tegen Tours in de Champions League heel hard aan. Ik was ook bijzonder kwaad op de spelers en onze vaste waarden die mij nog nooit ontgoochelden, mochten het horen. Zij lieten zich als lammeren naar de slachtbank leiden, er werd te weinig weerwerk geboden en die vechtlust die zo dikwijls al tot sterke Europese prestaties leidde was ver te zoeken. Uiteindelijk reageerde de groep heel volwassen en de trainingsarbeid die er op volgde leidde tot die succesvolle decembermaand.”

Wensen 2023

“In mijn seizoensprognose stelde ik al dat wij over de sterkste ploeg ooit zouden beschikken. De resultaten van de jongste weken bevestigen dat. In alle competities is alles nog mogelijk. Mijn sportieve wens is dan ook dat wij in 2023 weer de dubbel titel-beker versieren en ons Europees te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League of doorstoten naar de halve finale van de CEV-cup. Maar vooral dat wij de naweeën van de coronajaren met volle zalen in de Tomabelhal in de vergeethoek vegen”, rondt Dirk Specenier af.