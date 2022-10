Coaches Vanmedegael (Knack) en Depestele (Menen) zijn eensgezind:“Titel voor Roeselare of Maaseik”

Bij de start van de Lotto Volley League: drie vragen voor de coaches van de twee West-Vlaamse eersteklassers Knack Roeselare en Decospan Menen.

Steven Vanmedegael (coach Knack Roeselare): “In Polen konden we ons al meten met de wereldtop”

1. Wie zijn dit jaar de titelkandidaten en waarom?

“De titelstrijd zal opnieuw uitdraaien op een clash tussen Maaseik en wijzelf. Beide teams hebben door de jaren heen een stevige basiskwaliteit opgebouwd die jaarlijks aangehouden en zelfs nog versterkt wordt. Zelf konden wij de kern van de kampioenenploeg behouden en de groep gericht versterken met jonge talenten als Rotty en Plaskie en ervaren Zuid-Amerikaanse spelers als Leite en Kukartsev. Bij Maaseik is er traditioneel een groter spelersverloop. Maar de Limburgers trokken in het tussenseizoen toch weer een aantal heel sterke spelers aan. Die zijn overigens al aardig op elkaar ingespeeld, dat kon ik eind september zelf vaststellen op een prestigieus tornooi in Polen waar Roeselare en Maaseik aan de bak moesten.”

2. Welke ploeg kan uitgroeien tot de revelatie en welke spelers kunnen zich ontpoppen tot de nieuwe ontdekkingen van het seizoen?

“Ik verwacht niet dat Decospan Menen zich opnieuw zal manifesteren en tot de titelfinale zal doordringen. Ik verwacht eerder een nivellering achter de uitgesproken titelkandidaten. Met dan misschien wel het voordeel voor Haasrode/Leuven. Tuerlinckx en co bleven vorig seizoen eigenlijk onder de verwachtingen, maar dat was te wijten aan de hoge blessurelast.”

We konden de kampioenenploeg behouden en zelfs gericht versterken met enkele jonge talenten

“Op individueel spelersvlak verwacht ik de definitieve doorbraak van Ferre Reggers bij Maaseik en Mart Tammearu bij ons. Vorig jaar was het voor beiden hun eerste seizoen bij een topclub. Dat zorgde voor een aanpassing, zowel inzake training als integratie in een collectief. Reggers verwacht ik meteen in de basis bij Maaseik, bij ons manifesteerde Tammearu zich in de Supercup nadrukkelijk als vervanger voor Desmet.”

3. Hoe evalueer je de voorbereiding van je team? Klaar voor de competitiestart?

“Wij kenden een intensieve voorbereiding. Vijf weken lang lag de nadruk op de fysieke voorbereiding, in de vijf daaropvolgende weken trainden we op het inoefenen van automatismen en tactische variaties. Via een pak internationale oefenwedstrijden deden we al heel wat ritme op. Hoogtepunt was de deelname aan dat tornooi in Polen waar we de confrontatie aangingen met de wereldtop. Die intense voorbereiding leerde ons ook dat de nieuwkomers onze verwachtingen zeker zullen inlossen. Mijn spelers zijn er alvast klaar voor.” (RB)

Frank Depestele (coach Decospan Menen): “Prestatie van vorig jaar herhalen? Allicht niet, dat was echt uitzonderlijk”

Coach Depestele: “Als ploeg staan we nog niet waar we willen staan.” (foto VDB) © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

1. Wie zijn dit jaar de titelkandidaten en waarom?

“Makkelijk, het zal als vanouds weer gaan tussen Roeselare en Maaseik. De Limburgers zijn toch serieus versterkt in het tussenseizoen, al valt het nog af te wachten of ze hun liberoprobleem kunnen oplossen. Martin Perin moet nog maanden revalideren na een hartstilstand. Roeselare zag ik al vaak aan het werk in de oefencampagne en voor mij zijn ze de topfavoriet. Met spelers als D’Hulst, Coolman, Verhanneman, Deroey en Fasteland hebben ze al een stevige basis en bovendien zijn ze nu ook in de breedte versterkt. Met Plaskie en Rotty haalden ze ook twee toppers van Menen van vorig seizoen binnen. Enerzijds vind ik het jammer dat ze ons verlieten want ze pasten hier zeer goed als mens en als speler, maar anderzijds ben ik ook blij dat ze de stap naar een topclub konden zetten.”

2. Welke ploeg kan uitgroeien tot de revelatie en welke spelers kunnen zich ontpoppen tot de nieuwe ontdekkingen van het seizoen?

“Dat vind ik al moeilijker, want ik heb nog niet de kans gehad om alle ploegen aan het werk te zien. Vorig jaar waren wij de grote verrassing en het zou straf zijn als we die prestatie nog eens kunnen overdoen. Allicht niet want het was toch een uitzonderlijk jaar. Ik denk dat Aalst weer bovenin zal meedraaien en ook Haasrode-Leuven kan misschien verrassen. Het zou wel eens het jaar van de grote doorbraak kunnen worden voor Ferre Reggers van Maaseik. Die jongen is extreem getalenteerd, maar hij heeft het nadeel dat er grote concurrentie is op zijn positie. Ik ben ook benieuwd of Plaskie en Rotty hun sterke prestaties van bij Menen kunnen bevestigen bij een topclub. Bij ons loopt er met Basil Dermaux ook een speler met enorm veel potentieel rond. Hij zal hier sowieso zijn kansen krijgen. Hij liet alvast een uitstekende indruk na.”

3. Hoe evalueer je de voorbereiding van je team? Klaar voor de competitiestart?

“Als ploeg staan we nog niet waar we willen staan. Er is nog heel wat progressiemarge. We kampten ook met blessures van Kindt, Dedeyne en Sinnesael wat onze voorbereiding bemoeilijkte. Bij momenten speelden we wel erg sterk maar dat wisselden we te vaak af met slechte momenten. Ik heb wel een goed oog in onze nieuwkomers. Capet straalt enthousiasme uit, Hänninen is technisch sterk en beschikt over veel power en Van Hoyweghen keerde vol vertrouwen terug van een geslaagde campagne met de nationale ploeg. Het wordt een lang seizoen met een zwaar programma. Ik kijk er enorm naar uit.” (MPM)