Coach Steven Vanmedegael blikt vooruit op de twee belangrijkste doelen: “Fysiek en mentaal klaar voor eindstrijd”

Het burenduel tussen Knack Volley en Decospan Menen van zaterdag is meteen de intro van het laatste en meteen ook belangrijkste competitieschuifje. Na de vroege bekereliminatie en het missen van de kwartfinales in de European Champions League rest Knack Roeselare nog alleen de titel om het seizoen goed te maken.

Knack Roeselare gaat voor de 13de landstitel in zijn al rijke geschiedenis. Om dat doel te halen moeten er maximaal nog elf finales gespeeld worden. Coach Steven Vanmedegael blikt met realisme én het enthousiasme van het kersvers vaderschap zijn vrouw Iris schonk hem dinsdag met zoontje Victor wonderbaarlijk nieuw leven vooruit op een zich heel boeiend aankondigende Champions Final Four. Als dat geen goed voorteken is.

De jongste zes seizoenen kon de spelersgroep voor aanvang van de ultieme titelstrijd terugvallen op bekerwinst als soelaas voor het missen van de titel. Nu dus niet? “In de kwartfinale van de beker schoten wij onszelf in de voet tegen een goed acterend Menen, want we speelden onze slechtste wedstrijd van het seizoen. En in een mee door corona verstoorde Champions League-campagne speelden wij geen slechte wedstrijden. Maar het was een paar keer het verhaal van net niet en wij lieten enkele kansen liggen om de kwalificatie voor de kwartfinales te forceren. Blijven dus nog de twee belangrijkste doelstellingen over. Ons via de Champions Final Four of de minicompetitie met Menen, Aalst en Maaseik het ticket voor de European Champions League toe-eigenen en daarvoor moeten wij minstens tweede worden. Om de titel te veroveren, moeten wij de titelfinale winnen.”

Het worden spannendste play-offs van de jongste seizoenen

Evenwaardig

“Er wachten ons alvast zes topwedstrijden in deze minicompetitie die moeilijk voorspelbaar is. Geen enkele van de vier ploegen kon in de reguliere competitie een duidelijk meesterschap aan de dag leggen. Het worden de spannendste play-offs van de jongste seizoenen. Met een Menen dat zonder enige complexen aan deze eindronde begint. Zij kunnen zonder druk beginnen en wanen zich na een onzekere periode over het al of niet voortbestaan van de club al in de titelfinale. Gevaarlijke klanten. Aalst van zijn kant moest in de kwalificatieronde knokken en drie wedstrijden tot het uiterste gaan om Haasrode Leuven in evenveel vijfsetters uit de top vier te houden. Hoe beginnen zij aan die eindronde? Zijn zij al tevreden dat zij erbij horen in een ontgoochelende campagne en daarmee hun seizoen al als geslaagd beschouwen? Dan moet ik toegeven dat de druk bij zowel Maaseik als bij ons hoger ligt om weer die titelfinale te halen. Wij hebben de jongste seizoenen evenwel met die druk leren omgaan.”

Is er dan geen vrees dat bij eeuwige rivaal Maaseik, die de titel van regulier kampioen door de neus geboord zag doordat Knack Volley klacht neerlegde bij het Bondsparket, dat akkefietje voor extra motivatie zal zorgen in de onderlinge confrontaties? “Eigenlijk niet. Want wie ging hier in de fout? Niet één van beide clubs. Wel in eerste instantie de wedstrijdcommissaris die de nieuw aangetrokken spelverdeler Vanker in deze uitgestelde wedstrijd tegen Leuven liet aantreden en in tweede instantie de competitieleider die het forfait niet durfde uit te spreken. Men hoopte zelfs dat wij Maaseik van de leidersplaats zouden houden de laatste wedstrijd. Het is tekenend voor de manier waarop het topvolleybal bij ons wordt geleid.”

Eigen sterkte

Steven Vanmedegael stelt dat zijn team zowel fysiek als mentaal klaar is voor die ultieme strijd. “Het zal er op aan komen om in elk van deze topwedstrijden punten te sprokkelen plus er bij een aantal volle wedstrijdwinst te halen. In de laatste verstoorde wedstrijden van de reguliere competitie kon ik Matthijs Verhanneman na zijn tegen Friedrichshafen opgelopen enkelblessure matchritme laten opdoen en hij is weer 100 procent klaar voor de play-offs bewees hij daarin. Ook een Tammearu en Van De Velde konden wedstrijdritme opdoen. Iedereen is klaar voor de felle strijd die ons wacht. Te beginnen zaterdag tegen Menen.”