Coach blikt terug op 13de Knack-Titel na atypisch seizoen: “Het was lang wroeten om het gewenste niveau te halen”

Knack Volley Roeselare domineerde de titelfinale in drie confrontaties en pakte daarin zonder tegenset zijn dertiende titel. Het moest daarvoor wel uit een diep dal klauteren: de beker-uitschakeling.

Hoe voelt een coach zich enkele dagen nadat zijn team zich een nieuwe kampioenstitel toe-eigende, Steven Vanmedegael? Nog bekomend van een zwaar titelfeest? “Het is natuurlijk altijd leuk om kampioen te worden. En dat hebben wij ook terecht gevierd. Al moet je daar van mijn kant geen uitspattingen bij verwachten. Ik heb de indruk dat de spelers die titel na dat laatste verlossende punt intenser beleefden.”

Daarmee haalden Vanmedegael en co ook de basisambitie van de jongste campagne: een verlengstuk breien aan de titel van vorig seizoen en weer kampioen worden. “Maar het betekende lang wroeten om ons naar het gewenste niveau te krijgen”, blikt Vanmedegael terug op een bizar verlopen seizoen.

Blessures en corona

“Blessures en corona verstoorden het eerste seizoensgedeelte. Een paar spelers kwamen van de zomercampagnes met hun nationale ploeg terug met fysieke ongemakken. De nieuw aangetrokken Filip Gavenda – die de vervanger moest worden van Hendrik Tuerlinckx – geraakte zelfs nooit helemaal fit en werd uiteindelijk doorgestuurd. Daarna kreeg het coronavirus de spelersgroep in zijn greep. Ook dat remde de ploegprestatie af en het kostte enige tijd voor iedereen fysiek helemaal hersteld was van die besmetting. Dat allemaal maakte dat wij eigenlijk pas sinds februari op volle sterkte en rendement konden trainen.”

We konden pas sinds februari op volle sterkte en rendement trainen

Op 24 november stond in de eigen Tomabelhal de kwartfinale van de beker tegen Menen op het programma. De bezoekers kwalificeerden zich met 1-3 ten nadele van Knack. Meteen geen bekerfinale en eerste nevendoelstelling foetsie. “Dat was het absolute dieptepunt van dit seizoen. Wij stonden als ploeg nergens waar Menen die kans aangreep om zich te kwalificeren voor de halve finale. Het moet onze slechtste prestatie geweest zijn van de jongste tien seizoenen.”

Europees haalde Knack evenmin de ambitie: de kwartfinale halen. Al zorgde weer corona ervoor dat Knack de beide wedstrijden tegen Pazardzhik in Bulgarije moest spelen. Geen thuiswedstrijd dus en ook zonder de geblesseerde Matthijs Verhanneman.

Dan moest het tij toch wel rap keren om alsnog kampioen te worden? “Het duurde inderdaad even voor wij de oplossingen vonden om het wegvallen van Tuerlinckx te compenseren, mede omdat onze eerste optie dus was weggevallen. Naar het einde van de reguliere competitie liep dat al beter en in de play-offs – toen Verhanneman weer kon ingezet worden na zijn revalidatie – groeiden wij als collectief. Mét de titel als apotheose.”

Vieringen

Daarmee sloot Knack het seizoen uiteindelijk positief af. De spelers krijgen nu een drietal weken vrijaf met tussendoor enkele kampioenenvieringen. Om in juni de voorbereiding van het seizoen ’22-’23 aan te snijden.