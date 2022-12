Charlotte Leys (Hermes Rekkenshop Oostende): “Tijdens de kerstperiode trainen we gewoon voort”

Drie opeenvolgende overwinningen – tegen Asterix Beveren, LVL Genk en Fixit Kalmthout – bezorgen Hermes Rekkenshop Oostende bij de competitiebreak een vijfde plaats in ‘s lands hoogste reeks. De groen-gelen maken ook nog kans op de bekerfinale.

“Foutloze opslagen vormden de sleutel tot onze overwinning in 58 minuten tegen Kalmthout. We wilden die match in drie sets afronden. Het was redelijk fris in de zaal. Gedurende de hele wedstrijd kregen mijn knieën nooit warm. Door die koude kan je ook sneller een blessure oplopen”, zucht Charlotte Leys bij veertien graden. “Nochtans vragen we niet veel. We zijn al tevreden bij zeventien graden!”

Bekerdatum

“Na kerst hervatten we de trainingen. We kennen nog altijd geen datum voor de terugmatch om de halve finales van de beker van België. Het is jammer dat de federatie hier niet bijspringt. Een uur de koppen bij mekaar steken kan toch volstaan”, benadrukt Charlotte Leys. “Bij de kalenderopmaak was voor die terugmatch geen vaste datum voorzien. De Europese campagne van Gent met midweekmatchen en de selectie van onze Tea Radovic voor de Ypung Yellow Tigers maken het niet makkelijker.”

Na zeven van de achttien competitiewedstrijden, met een balans van vier zeges (waarvan driemaal 3-0) en drie nederlagen, prijkt Hermes Oostende op de vijfde plaats. “De eerste ronde is nog niet helemaal afgelopen. We wonnen de wedstrijden die we moesten winnen. Het is alleen jammer dat we vroeg in het seizoen meteen tegen de topploegen moesten aantreden. Het zou leuker en fijner geweest zijn indien we eerst ook tegen enkele nieuwe liga-ploegen mochten volleyen. Dan konden we meer ritme opdoen en misschien één of meer puntjes pakken tegen de toppers”, merkt Charlotte Leys op. “In de huidige rangschikking zie je dat Charleroi één match meer speelde dan wij. Charleroi speelt als laatste match van de heenronde op bezoek bij leider Oudegem. Wij volleyen nog in Tchalou (7 januari) en thuis tegen Haasrode-Leuven (14 januari). Dat zou ons zes punten moeten opleveren. In combinatie met een nederlaag van Charleroi zouden die twee zeges het verschil met het nu tweede gerangschikte Charleroi herleiden van zeven tot één punt.”

Niveau behouden

In de terugronde die op 21 januari aanvangt (met een trip naar Antwerpen), hoopt Hermes ook punten te pakken tegen de toppers. “Het is onze bedoeling om zelf een plaats in die top vier te bekomen. Sowieso willen we het niveau van de voorbije weken behouden. Daarom zijn die trainingen in de kerstperiode ook zo belangrijk”, besluit Charlotte Leys. (PR)