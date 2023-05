Bevo straks in Challenge Cup, dankzij eindwinst van Hermes

De communicatie over de volleyrelaties tussen Hermes Oostende en Bevo Roeselare riep bij veel supporters allerlei vragen op. Zo krabden velen in het haar bij het Europees ticket dat vanuit Oostende naar Roeselare verhuist. Het nieuwe Bevo speelt straks in de Challenge Cup, de derde Europese competitie, dankzij de eindwinst van Hermes in de Belgische Challenge play-offs.

Hermes Oostende fusioneert niet met Bevo Roeselare en houdt ook niet op met bestaan. De Hermessers volleyen in de provinciale afdelingen en in de jeugdreeksen.

Volgend jaar is er geen Hermes Oostende in de liga, wel Bevo Roeselare. Hermes Rekkenshop Oostende, met stamnummer 116, zet vier stappen terug vanuit de hoogste nationale reeks, liga, naar de hoogste provinciale reeks, Promo 1, waar zijn tweede team actief is. Bevo Beobank Roeselare, met stamnummer 818, is vice-kampioen in eerste nationale, de tweede reeks en blijft in die afdeling. Er komt een nieuwe club in liga, Bevo Rekkenshop Roeselare, pas dit jaar opgericht en met stamnummer 2318. Hermes Oostende, winnaar van de Challenge play-offs, behaalt een Europees ticket en schenkt dat meteen aan de nieuwe afdeling van Bevo Roeselare. Het lijkt vreemd dat een nieuwe club in liga meteen een Europees ticket kan bekomen van een club die eruit stapt. “Bevo kan in de liga starten, omdat we de nationale afdeling van Hermes Rekkenshop Oostende hebben afgesplitst van de rest van de club Hermes. Hiermee moesten de voorzitter, secretaris en penningmeester van Hermes akkoord gaan en handtekenen”, zegt Lieven Louagie, sportief manager van Hermes Oostende en straks in die functie bij Bevo Roeselare. “Deze afgesplitste afdeling kan dan enkel worden ondergebracht in een nieuwe club die ondertussen werd opgericht onder de vleugels van de vzw Bevo Roeselare. Hierdoor start ex-Oostende dus als een tweede club onder de vzw Bevo Roeselare. Het volgende seizoen, 2024-2025, kunnen de twee clubs – het huidige Bevo Roeselare en de nieuwe club – dan met mekaar fusioneren.”

Challenge Cup

“Aangezien dit een verhuis van een afdeling van een club betreft, blijft het Europese Challenge Cup ticket verbonden aan de afdeling die het ticket behaalde”, voegt Lieven Louagie eraan toe. “Deze afdeling is dus losgescheurd van Hermes en volleyt onder de vleugels van de vzw Bevo Roeselare. Het ticket als vijfde blijft dus verbonden aan Hermes/Bevo. Dat heeft Guy Juwet, voorzitter van de Belgische volleybond, ons bevestigd. Hij meldde ons ook dat de Europese federatie CEV hiermee akkoord gaat.” (PR)