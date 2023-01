Bevo Roeselare neemt plek van Hermes Oostende in Liga A in en werkt samen met Knack Volley: “Roeselare wordt dé volleybalhoofdstad”

Knack Volley en Bevo Roeselare zorgden op de Nieuwjaarsreceptie #VANRSL voor een primeur. Bevo neemt de A-ploeg van Hermes over, waardoor Roeselare in het seizoen 2023-2024 zowel in de heren- als damescompetitie een Liga A-ploeg in lijn brengt. Beide ploegen verenigen zich in het volleybalcollectief Volley#VANRSL en willen Roeselare als dé volleybalhoofdstad van het land positioneren.

In dat nieuwe project behouden zowel Knack Volley als Bevo Roeselare hun eigenheid. Van een fusie is dus geen sprake, wel van een maximale samenwerking onder de vlag van het nieuwe volleycollectief. “Daarbij bekijken we elk domein waar we tot een synergie kunnen komen”, stelt Knack-voorzitter Rik Vervisch. “We spreken dus onder meer op het vlak van opleiding en ervaringsuitwisseling naast de uitbouw van de volleybalcommunity. Maar ook op commercieel vlak. Heel wat bedrijven sponsoren al één of beide clubs. Door samen te werken binnen Volley#VANRSL kan hen nog een betere return aangeboden worden. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat wij met dit sterk verhaal nog meer partners kunnen vinden die beide clubs in hun ambities kunnen ondersteunen. Met een heren- en damesteam op het hoogste niveau wordt Roeselare echt dé volleybalstad van Vlaanderen en zelfs België.”

Stad Roeselare reageert alvast enthousiast. “Met Knack Volley heeft Stad Roeselare sinds jaren een succesvol partnership met een win-win voor beide partijen”, aldus sportschepen José Debels. “Daarnaast is ook de samenwerking met de dames van Bevo uitstekend. Wij zijn dan ook verheugd mee onze schouders te kunnen zetten onder Volley#VANRSL. De volleybaltoekomst oogt mooi in Roeselare.”

Leen van Grinsven zal deel uitmaken van de Liga A-ploeg. © foto Dries

Dames Liga A

Deze ontwikkeling kwam tot stand nadat het bestuur van Hermes Oostende besliste om hun Liga A-ploeg af te stoten en toenadering zocht bij Bevo. “In oktober gaf voorzitter Philippe Develter mij aan dat het bestuur besliste om geen Liga A-ploeg meer in lijn te brengen volgend seizoen”, aldus Hermes-manager Lieven Louagie. “Hij wou de ploeg evenwel niet zomaar laten vallen en samen onderzochten we de mogelijkheden om toch een West-Vlaamse Liga A-ploeg in lijn te brengen. Dan kwamen wij automatisch bij Bevo terecht dat een heel goede clubstructuur en een sterke jeugdwerking heeft en met zijn A-ploeg in eerste nationale al dicht bij de Liga staat.”

“Titelsponsor Rekkenshop maakt mee de overstap”

Bevo-voorzitter Geert Sintobin kon na de toenadering vanuit Oostende zijn bestuur ervan overtuigen om de sprong naar Liga A te wagen. “Wij draaien al enkele seizoenen mee in de subtop van eerste nationale en momenteel staan wij zelfs tweede. Als je evenwel maar in april weet dat je kan promoveren, is het moeilijk nog een ploeg uit te bouwen voor Liga A. Deze opportuniteit maakt het ons mogelijk dat proces te versnellen en grondig voor te bereiden. Wij blijven streven om de beste jeugdwerking te behouden, maar met een ploeg in Liga A krijgen onze talenten een streefdoel.”

Afsplitsing

Om de operatie administratief te realiseren is er een tussenstap nodig. Er is geen sprake van een fusie tussen Hermes en Bevo. Beiden behouden hun stamnummer en er verdwijnt geen enkele ploeg. Er komt wel een afsplitsing van de Liga A-ploeg die een eigen stamnummer krijgt en een eigen bestuur. “Uiteraard zal dat bestuur een link hebben met Bevo”, aldus Sintobin. “Die nieuwe ploeg wordt een mix van Hermes- en Bevo-speelsters, aangevuld met enkele nieuwe krachten. Van Hermes komt ook manager Lieven Louagie mee over en met Rekkenshop de titelsponsor. Ook voorzitter Develter doet nog een serieuze financiële inspanning voor de nieuwe ploeg.”

Bevo Roeselare slaat ook de handen in elkaar met Knack Volley via Volley#VANRSL. © foto VDB

“Dat eerste seizoen wordt gezien als een overgangsjaar, maar op termijn zal ‘jong en Belgisch talent’ de basis van alles worden. Minstens een stevige middenmoter worden is de ambitie. In 2024-2025 wordt dan een fusie voorzien tussen Bevo Roeselare en die nieuwe club onder ons stamnummer, wat meteen de afronding is van de complete procedure.” Onder welke naam de ploeg zal aantreden, hangt af van de titelsponsor. “Die commerciële kant moet nog uitgeklaard worden. Maar nu kunnen we aan de slag in samenwerking met het nieuwe volleycollectief. Dat eerste seizoen zal de Liga A-ploeg de trainingen en thuiswedstrijden wisselend afwerken in de sporthal van Beveren en de Tomabelhal.”