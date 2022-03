15de seizoen voor Sinnesael bij Menen, ook coach Depestele blijft Decospan trouw

Clubicoon Jelle Sinnesael gaat nog niet met volleybalpensioen. De 36-jarige middenblokker doet er volgend jaar nog een jaartje bij als speler en zal er voor het 15de jaar op rij op de Meense loonlijst staan. Ook coach Frank Depestele heeft zijn aflopende contract bij de grensclub verlengd.

Goed nieuws vanuit de bestuurskamer van Decospan Menen want nadat eerder al bekend raakte dat sterkhouders Rotty, Plaskie en Lankinen straks andere oorden opzoeken kan de club nu ook enkele blijvers aankondigen. En niet de minste want boegbeeld Jelle Sinnesael (36) doet er nog een laatste jaartje bij als speler. Sinnesael is al 14 seizoenen een vaste waarde bij Decospan en haalt nog steeds een hoog niveau. Afgelopen zaterdag werd hij in Achel nog uitgeroepen tot man van de match dankzij een offensieve 9 op 9 en een handvol blokpunten. “Mentaal en fysiek ben ik nog klaar voor een laatste jaar. Na 15 seizoenen op het hoogste niveau zal het een ideaal moment zijn om te stoppen. Maar eerst zal ik nog alles geven. Te beginnen met dit seizoen waarin we als ploeg nog een rol willen spelen in de play-offs.”

Ook Frank Depestele (44) zal volgend jaar nog in dienst zijn van Decospan Menen. De coach van het jaar kon na zijn goede prestaties nochtans op interesse van topclubs rekenen maar blijft Menen uiteindelijk toch trouw. Depestele heeft het naar zijn zin bij de grensclub en kreeg van het bestuur -na de kapitaalsinjectie van Decospan en Galloo- ook garanties dat hij volgend seizoen weer met een competitieve ploeg aan de slag kan in Liga A.

De sportieve cel polst ondertussen al bij eventuele nieuwkomers maar de hoofdbetrachting wordt om hoofdaanvaller Lou Kindt langer aan de club te binden. De scoremachine van Decospan kijkt de kat vooralsnog uit de boom. De libero’s Stuer en Bille blijven in principe. Met de rest van de kern wordt nog gepraat. Het ziet er wel naar uit dat de club twee nieuwe setters moet aantrekken want nadat Lankinen al aangaf te willen vertrekken, staat Brems ook dicht bij een exit. Hij zat al met Gent rond de tafel.