0 op 12: vicekampioen Decospan Menen na verlies in Borgworm met slechtste competitiestart ooit

Het gaat niet goed met Decospan VT Menen. De ploeg van coach Depestele kreeg weer een nederlaag aangesmeerd van een staartploeg. Dit keer was Borgworm de boosdoener dat Menen met 3-1 op de knieën kreeg. Setstanden waren 15-25, 26-24, 25-19 en 25-19.

De kwalificatie voor de kwartfinale van de Beker tegen Guibertin werd zaterdag nog terecht goed gevierd want het was een eerste succesje van het prille seizoen dat nochtans rampzalig gestart was voor de grensploeg. Menen pakte in drie wedstrijden nog geen punt, zelfs geen set.

Frustrerende tweede set

Tegen Borgworm zou daar verandering in komen, hoopten ze. En het begin op Luikse bodem kondigde zich veelbelovend aan. Hänninen liet zich zowel aanvallend als serverend opmerken en tilde zijn team naar 10-15. De kloof zou alleen maar groter worden. Kindt blokte naar 11-19 maar de opposite had aanvallend wel miserie. Die zou gaandeweg de match alleen groter worden.

Het zou een frustrerende tweede set worden voor Menen dat van het begin moest achtervolgen omdat het maar geen vat kreeg op thuisspeler Schroeven (7-5 en 13-10). In receptie was het ook allemaal te onnauwkeurig om helemaal op te zetten. Toch leek het moeilijkste gedaan wanneer Sinnesael bijna uit het niets de 22-22 blokte. Maar het was toch Borgworm dat doorduwde. Eerst via Madsen in aanval en dan met een blok van Fafchamps: 26-24.

Cosemans

Een ferme dreun die Decospan wel goed leek te verwerken in set drie: Kindt acete naar 7-10 maar dan was het vet al van de soep. Capet kreeg geen bal meer tegen het parket en moest plaatsmaken voor Vanneste. Het kwaad was al geschied. Dermaux viel nog in voor Kindt en liet wel een 2 op 2 in aanval optekenen. Vijgen na Pasen.

Vanneste bleef staan in de vierde beurt, Menen bleef in hetzelfde bedje ziek. Receptioneel te weinig en aanvallend onmondig. Ex-Menenspeler Cosemans kende een droomavond en blokte de 9-6 op het scorebord. Wanneer Lallemand drie punten op rij maakte (17-11), wisten ze bij Menen hoe laat het was.

Frank Depestele

Decospan begint de competitie met 0 op 12 en dat is de slechtste start sinds het in de hoogste afdeling aantreedt. Bovendien speelde het al tegen de twee staartploegen uit de Lotto League en haalde het nog maar één schamel setje binnen.

Grote zorgen dus voor Frank Depestele en zijn team dat zaterdag alweer aan de bak moet in de Belgische Beker. De tegenstander is Wijgmaal, een ploeg uit tweede nationale die maar één keer per week traint. Normaal zou het voor de profs van Menen geen probleem mogen zijn. Al weet je met een ploeg die met een vertrouwenscrisis kampt maar nooit. De kleine zaal in Wijgmaal is onbekend terrein en er worden maar 30 supporters van Menen toegelaten. Als Decospan daar toch een misstap begaat, dan is de crisis compleet.