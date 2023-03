Lieven Louagie blikt terug op seizoen Hermes Oostende: “Vertrouwen maakt ons steeds beter in money time”

In de reguliere competitie kende Hermes Rekkenshop Oostende betere resultaten dan vorig seizoen. Sportief manager Lieven Louagie noemt deze ploeg dan ook de betere van de twee. Eveneens verklaart hij waarom Hermes naast de top vier viel.

“Met Kory White hebben we een heel sterke opposite, de sterkste van de zeven jaar dat ik bij Hermes zit. Bijna iedere wedstrijd scoorde ze 20 punten met een record van 37 in Antwerpen”, benadrukt Lieven Louagie. “Ook de receptie-hoekpositie was beter gestoffeerd. Goele Van Den Ouweland begon sterk aan het seizoen maar werd meer en meer invalster vooral omdat Tea Radovic (amper 15 jaar) zo sterk begon te spelen. Tea is een van de grootste talenten die in België rondloopt. Dankzij de goede begeleiding, het meer trainen én het trainen op een hoger niveau zette Tea verschillende reuzenstappen voorwaarts. Veel credits voor Tea zelf, maar ook voor de trainers Koen Devos en Bruno Remaut! Blokkerend deed ook Sien Devos haar duit in het zakje. Ze kwam uit Promo 1 en zette ook redelijk wat stappen.”

Lieven Louagie merkt op dat het team tegenover vorig seizoen zeker gegroeid is in het omgaan met money time. “Dat heeft natuurlijk ook veel met vertrouwen te maken. Nu hadden we een opposite die de bal durft vragen en scoort. Vorig seizoen verloren we heel veel in money time. Nu wonnen we die sets en wedstrijden. Omdat er een betere opposite was, lag de focus van het blok van de tegenstander minder op Charlotte Leys zodat zij ook vlotter scoorde. Het snelle spel van Yana De Leeuw past ook heel goed bij Kory White. De connectie tussen setter en hoofdaanvaller was iets beter.”

Blessureleed

Toch haalde Hermes de doelstelling, een plaats in de top vier, niet. “Dat lag aan kleine zaken. Tegen de ploegen onder ons deden we altijd goed ons werk. We wonnen op de thuiswedstrijd tegen Tchalou (de derde match in zeven dagen) na, alles tegen de tegenstanders onder ons in de rangschikking. Tegen de tegenstanders boven ons konden we maar één keer verrassen: 3-0 thuis tegen Asterix. De thuiswedstrijd tegen voornaamste concurrent Charleroi kon er misschien anders uitgezien hebben”, wijst Louagie naar enkele vreemde beslissingen van de refs op het einde van de eerste set. “Een grotere zaak vormen de twee knieoperaties van onze versterking in het midden, Bieke Kindt. Er komt nog een derde aan. Met haar volledige blok- en aanvalskracht konden we het de top vier moeilijker maken. Blessures horen er jammer genoeg bij. Die blessures zijn trouwens nog 1.000 keer erger voor Bieke zelf dan voor ons team.”

Zaterdagavond 25 maart om 20 uur begint play-off 2 voor Hermes thuis tegen LVL Genk.