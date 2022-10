Lichterveldse volleybalvereniging Vollic viert binnenkort gouden jubileum: “Dankzij onze wijde broeken bleven we langer zweven”

Vollic wordt op 28 oktober gehuldigd in het stadhuis. De volleybalvereniging speelt al een halve eeuw in de regionale KWB-competitie. Een mooi verleden, maar de toekomst oogt minder fraai.

“Er is toch wel een en ander veranderd, in die vijftig jaar”, glimlacht Gino Pollet (62), gewezen bestuurslid en organisator van de jubileumviering.

“In 1971 hadden enkele KWB-leden het idee opgevat om samen in hun vrije tijd wat te volleyballen. We speelden in open lucht, op dallen. Het was niet uitzonderlijk dat we ons in een café moesten omkleden en dan de straat moesten oversteken om het volleybalveld te bereiken. Halfweg de jaren zeventig verhuisden we naar de turnzaal van de jongensschool. De zaal was nogal klein, maar het was een heel stuk comfortabeler dan buiten spelen. Nog enkele jaren later namen we onze intrek in de sporthal. Toen speelden we met heel wijde broeken, maar zo bleven we langer in de lucht zweven. Het was ook de tijd van de fuiven. Met de opbrengst kochten we trainingspakken, waarvan sommige exemplaren nog altijd dienst doen.”

“Vollic had een redelijk vast spelersbestand, waardoor we konden deelnemen aan een zomer- en wintercompetitie. We speelden meer dan veertig wedstrijden per jaar. We waren altijd met genoeg spelers en forfait geven stond niet in ons woordenboek. Uit die tijd dateren vriendschappen die nog altijd standhouden. De nieuwjaarsfeesten, daguitstappen en biljartpartijtjes van toen blijven onuitwisbare herinneringen. Spelers die afhaakten maar toch de voeling met de club wilden behouden, groepeerden zich en Vollic+ was geboren”, aldus Pollet.

Geen zestig jaar?

“Ik vrees echter dat we ons zestigjarig bestaan niet zullen vieren. Tot voor enkele jaren bestond de KWB-competitie uit twee reeksen. Nu is er maar één reeks meer, met amper tien ploegen. Heel wat ploegen hebben de voorbije jaren afgehaakt wegens een gebrek aan spelers. Ook wij missen toevoer vanuit clubs uit de omliggende gemeenten. Gelukkig hebben we dit jaar met Lukas Hoornaert nog wat vers bloed kunnen binnenhalen. Ook het spelniveau is er niet op verbeterd. In sommige wedstrijden hebben we weinig tegenstand en dat is geen goede zaak. Spannende wedstrijden zijn nog altijd de leukste.” (PDC)