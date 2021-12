Libero Indra Caulier (Beaphar Poperinge A – Promo 2B) spreekt nog niet over titelambities: “Het belooft een mooie tweestrijd te worden”

Beaphar Poperinge A raast als een ware pletwals door de competitie in Promo 2B. Indra Caulier, de jonge libero van Beaphar blijft voorzichtig en spreekt nog niet over titelambities. “We zijn lang nog niet zeker van ons stuk.”

Met 29 punten uit 10 wedstrijden kan de A-ploeg van Beaphar Poperinge een nagenoeg perfect rapport voorleggen. Eerstvolgende tegenstander, Davo Wevelgem B, lijkt opnieuw een hapklare brok te worden. “Wij zullen geen enkele tegenstander onderschatten, er is immers altijd gevaar voor een offday”, waarschuwt de 19-jarige Indra Caulier. “We mogen ons zeker niet blindstaren op de achtste plek van Davo in het klassement. Ik speelde bij Heuvelland bovendien nog samen met Bauke Gering, zij zal haar ploeggenotes ongetwijfeld nog extra weten te motiveren om het ons zo lastig mogelijk te maken.”

Titelfavoriet

Beaphar voert de ranking in Promo 2 aan met vier punten voorsprong op Sportiva Langemark en maar liefst tien punten op Sijos Menen. “Ik begrijp dat wij voor de buitenwereld dé grote titelfavoriet zijn, maar zelf nemen wij die woorden liever niet in de mond. We blijven voorzichtig, want we moeten maar één slechte match spelen en de situatie kan al volledig anders zijn. Wel is het zo dat we een mooie bonus hebben op onze grootste concurrent Sportiva Langemark. Het belooft een mooie tweestrijd te worden, maar wij zijn absoluut nog niet zeker van ons stuk.”

Gebarentaal

Onder coach Jaime Piazzetta heeft Beaphar duidelijk nog een extra stap vooruitgezet. “Je merkt dat hij een coach is met ongelofelijk veel ervaring. Hij geeft de speelsters veel vertrouwen en heeft er ook voor gezorgd dat onze communicatie op het veld sterk verbeterd is. Of we ondertussen ook een aardig woordje Frans hebben bijgeleerd? Laat ons zeggen dat we ons soms met wat gebarentaal moeten behelpen.” (lacht) De Nieuwkerkse Indra Caulier is op haar 19de de vaste libero bij Beaphar Poperinge. “Ik begon mijn loopbaan als receptiehoekspeelster, maar als kleinste speelster in de kern was het logisch dat er een nieuwe positie voor mij gezocht werd. Als kleinste en jongste speelster was het niet evident om die rol op mij te nemen. Ik ben niet het type dat verbaal heel sterk aanwezig is, al heb ik daar de voorbije seizoenen wel stappen in gezet. Ik durf al eens roepen als het niet loopt zoals ik het wil.” (TVI)

Zondag 12 december om 12 uur: Davo Wevelgem B – Beaphar Poperinge A.