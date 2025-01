Leuven wordt een belangrijke wedstrijd voor Decospan Menen: “Belangrijke confrontatie voor een topvierplaats”

Decospan Volley Team Menen verloor al acht wedstrijden op een rij niet meer. Zowel Europees, de Belgische beker als in de Lotto volley League bleef de ploeg van Yentl Bille ongeslagen sedert 24 november.

Vorige week boekte Decospan Menen tegen Lindemans Aalst en Tectum Achel twee belangrijke zeges met het oog op een topvierplaats. Ook Maaseik en Gent gingen daarvoor al voor de bijl. Straf! “We hebben er inderdaad een pittige goeie reeks opzitten”, vertelt de 25-jarige Yentl Bille.

Toffe groep

“Achel speelde een eerste set zoals we ze kennen. Het is een heel sterke ploeg met veel gestalte. Na die set namen wij de rol over. Julien Lecat maakte in set 3 een heel belangrijk punt. We hebben een heel toffe groep waar coach Julien Lemay iedereen gebruikt. Iedereen is belangrijk. Alles liep naar wens wat resulteerde in een 1-3-zege.”

Druk programma

“Er heerst een goeie sfeer op training en er wordt hard getraind. We wisten dat we een goeie ploeg hebben. Na het onverwacht winnen van de Supercup tegen Roeselare voel je dat er veel mogelijkheden zijn. We hebben een heel druk programma met wedstrijden op woensdag en in het weekend. Maar daar leven we voor. Dit ritme zijn we al gewend van in november. We willen ook Europees verder gaan.”

Zaterdag komt Volley Haasrode Leuven op bezoek in De Steiger. “Dit is altijd een belangrijke confrontatie voor een topvierplaats. Het heeft geen nut meer om te beginnen rekenen. We moeten overal punten pakken. Tegen Leuven speelden we voor de beker (2x) en de competitie, telkens werd het 3-2 in ons voordeel. Het is altijd spannend. We hebben natuurlijk het thuisvoordeel, iets wat ons nog meer motiveert. We hebben een leuke zaal waar we al bewezen hebben in goeie doen te zijn. Maar ook op verplaatsing pakken we punten.”

Depanneren

Zelf is Yentl meer dan tevreden over zijn spel. “Het afwisselen met Anshel Ver Eecke ligt me wel. We voelen elkaar goed aan, dus vormen we een goed duo. We depanneren elkaar op onze positie”, besluit Yentl Bille. (ELD)

Zaterdag 18 januari, Sporthal CC De Steiger: Decospan Volley Team Menen – Volley Haasrode Leuven