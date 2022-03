Leider Tievolley heren maakt zich op voor topper tegen Olva Brugge: “Alles wordt bepaald in de laatste vier wedstrijden”

Zaterdag staat een belangrijke topper op de kalender in derde nationale A. Leider Tievolley Tielt trekt naar Olva Brugge, dat op drie punten tweede staat in de ranking. Met nog vier wedstrijden te gaan is de inzet dus heel groot.

De heren van Tievolley Tielt zijn dit seizoen niet te stoppen. Afgelopen weekend wonnen ze vlot met 3-0 van Baudour JS. “We waren erg goed gestart tegen Baudour, maar het niveau is sterk gedaald in de tweede set”, opent de 24-jarige middenman Simon Vallaeys uit Oostkamp, die biomedische laboratoriumtechnologie aan de HoGent studeert. Het is zijn vierde jaar bij Tievolley. “Gelukkig konden we nog terugvechten om uiteindelijk de 3-0-zege binnen te halen.”

Simon en zijn ploegmaats kunnen dus met vertrouwen richting de topper tegen Olva Brugge. “Ons niveau is langzamerhand terug naar zijn normale hoogte aan het geraken. We zullen dit weekend opnieuw op niveau moeten zijn, anders gaat het moeilijk worden. Want met Olva Brugge staat er een topper tegenover ons. We verwachten heel wat tegenstand van hen. Ik hoop natuurlijk dat we de winst kunnen binnenhalen, maar daarvoor zullen we op een goed niveau moeten spelen.” In de heenronde won Tielt in eigen huis met 3-1 van Olva.

Ambities

“Voorlopig zit de kans op de titel er wel in, maar het hangt sterk af van de laatste vier wedstrijden. Hier zal het belangrijk zijn om ons beste niveau te geven, want anders zie ik een ploeg als Olva zeker zijn kans nog pakken om het kampioenschap naar zich toe te trekken. Ikzelf had niet verwacht dat we dit seizoen bijna alle wedstrijden met 3-0 of 3-1 zouden winnen.”

Tievolley Tielt wil heel graag promoveren. “Dat is de prioriteit. Stel dat we stijgen naar tweede nationale, dan denk ik niet dat het mogelijk is om direct weer kampioen te spelen. Dat zou te hoog gegrepen zijn. Voorlopig liggen mijn ambities nog bij Tielt.”

Of Simon zaterdag zelf zal meespelen, is voorlopig een vraagteken. “Momenteel zit ik met een scheurtje in de enkelligamenten en ben ik daar al mee out sinds midden december. Maar ondertussen ben ik alweer aan het opbouwen.” (RV)

Zaterdag 19 maart om 20.30 uur: Olva Brugge A – Tievolley Tielt A.