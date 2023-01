Leider Tievolley A Tielt speelt topper tegen Staden: “Er is een goede drive en we gaan voor hetzelfde doel”

Zaterdag neemt leider Tievolley Tielt dames A het op tegen Vosta Staden, de enige ploeg waarvan ze niet konden winnen in de heenronde. Ondanks de zegereeks wijst Tievolley erop dat er een heel sterke tegenstand is in Promo 2B.

“Tot nu toe zijn we zeker tevreden over onze resultaten en ik denk dat we als team goed gepresteerd hebben tot nu toe”, opent de 20-jarige middenspeler Merel Kerckhof uit Meulebeke die een bachelor sociaal werk volgt. “We hebben hard gewerkt om op deze positie te staan en zijn niet van plan om deze af te geven.”

Die leidersplaats kreeg Tielt alvast niet cadeau. “Er zitten veel sterke ploegen in onze reeks. We hebben het al een aantal keer moeilijk gehad en mogen voor de komende wedstrijden zeker nog een sterke tegenstand verwachten. We zullen hard moeten blijven werken om onze positie te behouden. Maar we zijn als team veel gegroeid en kunnen goed op elkaar inspelen. Er is een goede drive en we gaan allemaal voor hetzelfde doel. Ook op trainingen leren we veel bij en krijgen we specifieke aandachtspunten voor de match van het weekend.”

Gefocust blijven

De Tieltse dames zijn klaar voor de topper tegen Vosta Staden. “Ik verwacht dat het een leuke en uitdagende match zal worden. Ik denk dat zowel wij als Staden heel gedreven zullen zijn om te winnen. Het zijn belangrijke punten die we niet mogen verliezen. We zullen als ploeg sterk moeten staan en onze gedrevenheid van tegen Torhout moeten boven halen om tegen Staden te winnen. Of we in de titel geloven? Ik schat onze kansen wel goed in. We gaan de goede richting uit… Maar het is wel belangrijk dat we gefocust blijven.”

“We hebben een sterke ploeg en we zijn allemaal gedreven om te winnen en de titel te behalen. We zijn een jonge ploeg, wat vaak een voordeel is, maar het kan soms wel eens gebeuren dat de concentratie en de focus op training even wegvallen. We lachen allemaal graag en er is altijd een goede sfeer waardoor de kwaliteit op het veld soms misschien iets minder is. Dit is volgens onze trainer ook wel af en toe nog een werkpuntje.”

Breuk in vinger

“Momenteel missen we Emilie Quartier, spelverdeler, met een breuk in de vinger. Zij is enkele weken out sinds de match tegen Torhout. Marie Debusschere, middenspeler, is terug na rugklachten.” (RV)

Zaterdag 28 januari om 20.30 uur: Tievolley Tielt A – Vosta Staden A.