Leider Roeselare knokt zich naar 2-3 zege bij Haasrode Leuven in Lotto Volley League

Roeselare heeft zondag op de zesde speeldag van de Lotto Volley League de felbevochten topper tegen Haasrode Leuven gewonnen met 2-3. De setstanden in de Leuvense Sportoase waren 25-13, 21-25, 40-38, 26-28 en 6-15. Vooral in de derde set, die de thuisploeg met 40-38 won, hielden beide teams elkaar vakkundig in de tang.

Nog op de zesde speeldag verloor Borgworm in eigen zaal tegen Aalst met 2-3 (22-25, 28-26, 25-18, 18-25 en 9-15). Rode lantaarn Achel haalde het in Mont-Saint-Guibert met 2-3 (20-25, 25-19, 17-25, 25-21 en 12-15) tegen Guibertin.

Maaseik versloeg zaterdag op de zesde speeldag al Menen met 3-0 (25-21, 25-21 en 31-29). Gent is deze speeldag vrij.

Roeselare voert de Lotto Volley League aan met veertien punten uit zes wedstrijden, voor Haasrode Leuven (12 punten uit 5 wedstrijden) en Maaseik (10 punten uit 6 wedstrijden). Guibertin (8 punten uit 5 wedstrijden) is vierde. Menen (5 wedstrijden), Gent (5 wedstrijden) en Borgworm (6 wedstrijden) volgen met zes punten. Aalst en Achel sluiten de rij met elk vijf punten (uit vijf wedstrijden).