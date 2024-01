Leider Pervol heren A klaar voor topper tegen Kalken

Zaterdag staat er een topper gepland in derde nationale A. De heren van Pervol Ruiselede nemen het als leider op tegen Kalken dat met een wedstrijd minder gespeeld op drie punten volgt en de vierde plaats bekleedt.

Kalken staat op de vierde plaats, maar met een wedstrijd minder gespeeld zouden ze gedeeld aan de leiding kunnen staan met Pervol. Een uiterst belangrijke wedstrijd om de titel in 3A. “Kalken is een ploeg die zeker over evenveel kwaliteit beschikt als wij en een te duchten tegenstander”, opent de 26-jarige libero Milan Deman uit Gent die psychiatrisch verpleegkundige is en aan zijn derde seizoen toe is bij Ruiselede. “Ze beschikken over een goede discipline en zijn uitermate gemotiveerd. Bovendien is het een jonge, wijze ploeg. Ik ga er dan ook vanuit dat het een spannende wedstrijd wordt komende zaterdag.”

Leuke partij

“Ik denk wel dat als wij ons niveau voor de volle honderd procent halen, wij moeten kunnen winnen. Het is bovendien in onze eigen sporthal en dat thuisvoordeel speelt wel degelijk mee in zo’n matchen. Echter als wij ons niveau die dag niet zien te halen, maken zij wel een goede kans om te winnen. De vorm van de dag zal bepalend zijn.”

Momenteel staat Pervol aan de leiding, maar de top vier ligt nog op een zakdoek. Er kan dus nog veel gebeuren. “Deze match zal voor een groot deel bepalen hoe de kaarten liggen om het kampioenschap”, weet Milan. “Drie punten thuis houden in deze wedstrijd zou voor een mooie kans op het kampioenschap zorgen. Dat is trouwens al van in het begin van het seizoen mijn persoonlijke ambitie. Voor mij brengt zo’n wedstrijd niet meteen extra stress mee. Ik speel al een paar jaar op dit niveau. Wegens een blessure sta ik momenteel echter nog niet in de basis. Ik heb ook nog niet veel kunnen spelen. Maar ik ben wel gewoon aan een wedstrijd met inzet en ik verwacht een leuke partij voor ons en de toeschouwers.” (RV)

Zaterdag 20 januari om 20.30 uur: VC Aalter WELBI Pervol Ruiselede A – VC Kalken A.