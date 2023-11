Leen Corneillie ziet Vlamvo C bovenin meedraaien

Met slechts één verliesmatch op de teller draait de jonge C-ploeg van Vlamvo Vlamertinge vlot mee bovenin de rangschikking in reeks Promo 2. Coach Leen Corneillie bewijst na haar succesvolle spelerscarrière ook als coach uit het goede hout gesneden te zijn.

Vlamvo C promoveerde dit seizoen naar reeks Promo 2 en integreerde een aantal jonge talenten binnen de ploeg. Met een onverhoopte tweede plaats in de stand lijkt de mayonaise bijzonder goed te pakken. “Ik heb het geluk om over een brede kern van dertien speelsters te beschikken”, geeft de 41-jarige Leen Corneillie tekst en uitleg. “Dat biedt mij als coach veel mogelijkheden en daar plukken we voorlopig wel de vruchten van. Het is niet dat we onze wedstrijden met groot verschil winnen, in deze reeks zijn veel ploegen aan elkaar gewaagd. Volgens mij is ons grote voordeel dat het voor ons als promovendus niet van moeten is. We hebben niets te verliezen en kunnen alleen maar beter worden. Waar dit mooie verhaal voor ons kan eindigen? Daar wil ik eigenlijk nog niet te veel aan denken”, lacht Leen Corneillie. “De top vijf mag nu zeker een gezonde ambitie zijn, en hoger eindigen zou natuurlijk super zijn. Er is niet meteen een ploeg die er echt bovenuit steekt, het kan dus nog een spannende strijd worden waar wij ons hopelijk ook in kunnen mengen.” Leen Corneillie begon al op 17-jarige leeftijd met het coachen van jeugdploegen en lijkt duidelijk gegroeid in haar rol. “Ik geniet er vooral van om bepaalde zaken die ik uit mijn ervaring als speelster heb meegenomen over te brengen op de ploeg.”

Cursus

“Of ik ook de ambitie heb om op hoger niveau te coachen? Dan zou ik weer cursussen moeten volgen om het A-diploma als coach te halen en daar zie ik momenteel wel wat tegenop. Het moet combineerbaar blijven met het tennissen en natuurlijk ook met mijn gezinsleven. Al heb ik daarvoor met Thijs Vitse, die zijn afscheid van het competitievolleybal bij Roepovo elk jaar blijft uitstellen, wel de perfecte echtgenoot.” (lacht) (TVI)

Zaterdag 25 november om 19.30 uur: Sportiva Langemark A – Vlamvo Vlamertinge C.