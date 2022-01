Laura Verkindere speelt met Vosta Staden topper tegen ex-ploeg Bevo: “We willen hogerop en zijn klaar om te promoveren”

Zaterdag staat in Promo 3B de topper tussen Vosta Staden en Bevo Beobank Roeselare E gepland. Het belooft een partij te worden op het scherp van de snee. Voor Laura Verkindere (19) is het nog net iets specialer, aangezien ze de overstap maakte van Bevo naar Vosta.

“Op mijn 12de ben ik pas met volleybal gestart bij Bevo”, opent de studente bachelor lager onderwijs uit Beveren-Leie. “Ik was dus inderdaad wel een laatbloeier op dat vlak, maar was al lange tijd sportief bezig met onder meer dansen. In een korte periode maakte ik een serieuze inhaalbeweging, waardoor ik al snel mijn debuut maakte bij de E-ploeg van Bevo. Begin dit jaar werd ik plots gecontacteerd door de Stadense coach die me had opgemerkt tijdens een onderlinge oefenmatch. Aangezien ik bij Bevo al een aantal jaar geen progressie meer had kunnen maken, koos ik voor een verhuis naar het ambitieuze Vosta. Zelf zag ik het zeker niet als een stap achteruit aangezien we in dezelfde reeks uitkomen. Hier ben ik met open armen ontvangen en de sfeer zat meteen goed. Als ambitie spraken we een rustig seizoen uit, maar beseften dat we wel het potentieel hadden om in de top drie mee te draaien. Niemand had echter verwacht dat we halfweg januari nog altijd ongeslagen zouden zijn. Natuurlijk hopen we deze positieve tendens nog een tijdje aan te houden, liefst zelfs het volledige seizoen.”

Twee toppers

Zaterdag wacht dus de topper tegen haar ex-ploeg Bevo. “Om eerlijk te zijn ken ik niet zoveel meisjes meer uit dit team. Een aantal van mijn vroegere collega’s zijn immers gestopt. Bevo pakt nu uit met een jonge enthousiaste groep met veel potentieel. In de onderlinge confrontatie, die wij daar met 2-3 wonnen, waren de verschillen bijzonder nipt. Mentaal bleken we de sterkste te zijn. Ik verwacht nu ongeveer dezelfde wedstrijd tussen de twee beste ploegen uit de reeks. Wanneer we straks tevreden zijn? Op korte termijn als we zaterdag Bevo kloppen, over enkele maanden als we de koppositie nog steeds hebben. We willen hogerop.” (SBR)

Zaterdag 22 januari om 19.30 uur: Vosta Staden Bevo Beobank Roeselare E.