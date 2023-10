Laura terug bij VC Dentergem

Twee seizoenen geleden kon VC Dentergem A de degradatie naar de laagste provinciale reeks niet ontlopen. Vorig seizoen en de start van het nieuwe lopen voorspoedig. Dentergem A eindigde tweede na kampioen Kuurne en kon als bijkomende stijger starten in Promo 3B. Drie speelsters stopten, maar met de komst van Laura Vercampt werd dat hiaat ingevuld.

Laura zette in Dentergem als jeugdspeelster haar eerste volleybalstappen. “Ik stootte ook door naar de eerste ploeg waarmee wij toen in de hoogste provinciale reeksen speelden. Op een gegeven moment waren er veel onzekerheden en trok ik naar Ruiselede. Dentergem was nooit ver weg want ik bleef er als jeugdtrainer actief. Eind vorig seizoen oogde de toekomst van de eerste ploeg van Ruiselede heel somber en ik besliste om terug te keren”, zegt ze.

Kapitein

Daar waren de Dentergemse clubleden maar al te blij mee. Ze bombardeerden haar meteen tot kapitein. “Ik vond het nog te vroeg mijn competitiesloffen niet meer aan te trekken want ik speel nog veel te graag. Ik kan ook een deel van mijn ervaring ten dienste stellen van de ploeg die een mix is van jong aankomend talenten en meer ervaren spelers. Ik blijf ook nog trainster van de U15.”

Sterke start

De competitiestart mocht er alvast zijn want Dentergem won op de openingsspeeldag in drie sets in Koekelare en zegevierde in zijn eerste thuiswedstrijd tegen Kortemark ook al overtuigend met 3-0. “Twee overwinningen met overtuigende setcijfers. Het jongste weekend was Loppem te sterk, wij verloren 3-0 al konden we dreigen in de derde set”, zegt Laura positief. Zaterdag ontvangt Dentergem A in Den Bul in Markegem Ingelmunster B. “Dat is een ploeg die na drie wedstrijden het maximum telt. Het zal een waardemeter zijn waar wij ons kunnen op vastpinnen voor de rest van het seizoen”, besluit ze.