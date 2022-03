Laura Clarysse (Vlamvo) kent geen angst: “De druk om de titel te pakken ligt bij onze concurrenten”

De weken van de waarheid breken aan voor Vlamvo Vlamertinge, in de titelstrijd in derde nationale A. Middenspeelster Laura Clarysse kreeg de voorbije weken het vertrouwen van coach Kris Van Boxelaer en hoopt haar eerste titel in de seniorreeksen te pakken.

Vlamvo morste de voorbije weken met de punten. Na een 3-2-nederlaag bij Volley Oudenaarde volgde vorig weekend winst met het kleinste verschil tegen Puurs.

“We hebben geen vormdip, maar we lieten wel punten liggen”, geeft de 23-jarige Clarysse toe. “De inhaalmatch thuis tegen Wivo Wingene van dit weekend is hét moment om weer aan te sluiten met de grote vorm die we na nieuwjaar hadden. Wingene staat vijfde, maar met drie matchen minder gespeeld doen ook zij nog volop mee in de titelstrijd. We kunnen dus een spannende wedstrijd verwachten, al hopen wij natuurlijk dat er weinig spanning aan te pas komt en we vlot kunnen winnen. (lacht)”

Vlamvo begon aan het seizoen zonder uitgesproken klassementsambities. Druk om de titel te pakken is er dus niet.

“Ik denk dat er bij onze concurrenten net wat meer stress komt kijken, en dat kan in ons voordeel spelen. Wij hebben wel al bewezen dat we van geen enkele ploeg bang moeten zijn. Ons grote wapen is dat de ploeg bijzonder goed aan elkaar hangt. Ik heb al gemerkt dat dat doorslaggevend kan zijn als we bijvoorbeeld een vijfde set moeten spelen.”

Eindelijk prijs?

De Lendeleedse kwam twee jaar geleden over van VDK Gent. “Ik kwam bij VDK in eerste provinciale uit, het niveauverschil was dus niet te onderschatten. Ik probeer me elke week op training te bewijzen en zo een basisplaats af te dwingen. Ik heb al in elke match speelgelegenheid gekregen en mocht in de voorbije matchen zelfs starten, wat betekent dat ik toch al progressie heb gemaakt. Sinds ik de overstap van de jeugdreeksen heb gemaakt, heb ik nog geen prijs kunnen pakken. Wie weet lukt het dit seizoen bij Vlamvo wel.” (TVI)

Zaterdag 5 maart om 20 uur: Vlamvo Vlamertinge A – Wivo Wingene