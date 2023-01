Lastige trip voor Fara Devarrewaere en Katjes Ieper: “De derby’s die volgen, zijn cruciaal”

Voor Katjes Ieper breken de weken van de waarheid aan in de degradatiestrijd. Opposite Fara Devarrewaere wil met haar ploeg in Promo 3 blijven, maar dan moeten er de komende weken wel punten geoogst worden.

Met een negende plaats in de stand tellen de Katjes slechts één punt voorsprong op de degradatiezone in de stand. De wedstrijden tegen Kerdavo Avelgem en vooral Volley Heuvelland zouden wel eens cruciaal kunnen zijn.

Zware opdracht

“Tegen Avelgem staan we voor een zware opdracht, maar we moeten minstens voor een punt durven gaan”, klinkt sterkhouder Fara Devarrewaere strijdvaardig.

“In de heenronde verloren we van Avelgem, maar dat kwam vooral door onze opslagmissers. Een goed resultaat kan voor ons een opsteker zijn voor de belangrijke derby’s die volgen. Tegen Heuvelland en Beaphar Poperinge zullen we moeten tonen dat we onze plaats in deze reeks waard zijn. Het worden cruciale matchen en zeker tegen Heuvelland hebben we na de nederlaag uit de heenronde zeker nog iets recht te zetten.”

Slimmere keuzes

De 18-jarige Fara Devarrewaere is bezig aan haar derde seizoen bij de A-ploeg van de Katjes. Opposite of receptiehoek, het maakt de Ieperse niet zoveel uit. “Ik wil de ploeg vooral helpen waar het nodig is. Ons doel is om in deze reeks te blijven en enkel door hard te werken op training kunnen we daarin slagen.”

“Onder coach Annelies Glorie hebben we al veel progressie geboekt in receptie, wat toch wel ons pijnpunt was. Nu is het vooral belangrijk om ook in de afwerking slimmere keuzes te maken en dan moeten we zeker in staat zijn om nog enkele plaatsen op te schuiven in de stand.” (TVI)