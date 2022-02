Lara Nagels (Oudegem) strijdt zondag om de beker van België: “Een bekerfinale mogen meemaken, is de max”

Zondag 27 februari treedt spelverdeelster Lara Nagels (24, 1m81) uit Zandvoorde voor het tweede jaar op rij in de finale om de beker van België aan. De universiteitsstudente kinesitherapie verdedigt de kleuren van het Oost-Vlaamse Oudegem tegen favoriet VDK Gent.

Lara Nagels, gewezen jeugdproduct en speelster van Hermes Oostende, beleeft met Oudegem een heerlijk seizoen. In de competitie prijken ze op een gedeelde tweede plaats. In de Europese CEV-cup reisden ze onder meer naar het Griekse eiland Santorini en het Siberische Ekaterinburg (met tussendoor een dagje in Moskou). Voor de teambuilding was dat perfect. Bovendien bereikte Oudegem de bekerfinale. Nagels en co leven intens naar zondag toe.

Vrijdagavond verloor Oudegem met 3-1 in Gent een competitiematch. Beide bekerfinalisten bekampten mekaar dus al negen dagen voor die cupfinale.

“Langs de ene kant wil je al enkele dingen uitproberen: wat werkt er wel en niet. Maar anderzijds wil je niet alles prijsgeven van wat je van plan bent voor die finale. Het was dubbel ernaartoe leven.”

“Wel hebben we met een oké-gevoel die competitiematch verlaten. We volleyden twee sets mooi. Er zat zelfs meer in. In de tweede set lieten we een ruime voorsprong schieten. In de derde set viel middenspeelster Bente Daniels (ook ex-Hermes, red.) uit. Tijdens een rally was er iets in haar knie geschoten. Preventief lieten we haar niet meer spelen maar dan was het voor ons ook aanpassen.”

Ongeslagen leider

Zoveel is duidelijk: de ongeslagen competitieleider Gent is zondag favoriet. “Gent is de te kloppen leider. Het is niet zo dat ze niet te kloppen zijn. Maar ze hebben nog geen wedstrijd verloren, dat zegt genoeg. Wel hebben ze al sets én één punt verloren. Als wij met een goed plan komen, is in een bekerfinale alles mogelijk. We analyseren deze competitienederlaag en we gaan daarmee aan de slag voor de bekerfinale”, reageert Lara.

Al twee keer speelde Lara Nagels een bekerfinale, in 2018 en 2021 werd telkens met Oudegem verloren tegen Asterix. “De eerste keer met publiek in het Sportpaleis, vorig jaar zonder publiek in de Lotto Arena. “

“Ik ben heel blij dat het dit jaar opnieuw met publiek is. De beleving voor dat evenement in een grote zaal is dan toch totaal anders. Een hele supportersclan komt dan als één blok achter het team staan.”

Als wij met een goed plan komen, is in een bekerfinale alles mogelijk

Evenement van het jaar

“De rechtstreekse uitzending op Sporza-TV is voor onze sport ook heel belangrijk. Die bekerfinale is ons evenement van het jaar”, beseft Lara Nagels die ook enkele lessen trok uit haar vorige bekerfinales.

“Een bekerfinale is geen gewone match, het is altijd iets speciaals. Er is steeds een favoriet en een underdog. Maar hoe stressbestendig is je team? Hoe ga je om met de situatie? In mijn eerste bekerfinale had ik heel veel stress en zenuwen maar het was de max om dat te mogen meemaken, door die tunnel te lopen, op dat podium te staan, zelfs na een nederlaag. Die eerste keer gaf een heel tof gevoel. Eens je daar bent, geniet je daarvan!”

Winst tegen Hermes

Oudegem volgde dit seizoen een bijzonder parcours naar het Sportpaleis. Eerst tweemaal eenvoudig maar daarna een dubbel topduel in de halve finales.

“In de twee eerste rondes verwachtte men thuis een vlotte zege tegen Geel en Haasrode Leuven, twee teams uit lagere reeksen. We deden dat ook. Daarna volgden die halve finales tegen Hermes Oostende, telkens zonder publiek.”

“In de heenmatch in Oostende was het een dubbeltje op zijn kant. Die 2-3-zege voor ons kon ook een 3-2 voor Oostende zijn. Bij ons thuis was het heel spannend. Verscheidene keren in de wedstrijd kon het diverse kanten uit. Hermes leidde al met 0-2. Bij nog een setverlies zou onze Sportpaleis-droom voorbij zijn.”

“Maar we maakten een mentale klik. We kregen ook matchballen tegen in de vierde set (toen Hermes met 1-2 leidde) en in de vijfde set. De terugmatch eindigde op een 2-3 zege voor Hermes. Uiteindelijk wonnen we thuis de golden set met het kleinste verschil. De ontlading na die wedstrijd met heel veel emoties was heel groot. Het was ook mijn eerste volleymatch die op 3-3 eindigde.”

Volgend seizoen zou Lara Nagels, die nu aan haar vijfde seizoen bij Oudegem toe is, graag in het buitenland volleyen.

“Alhoewel ik in juni – als alles goed gaat mijn masterdiploma in de kinesitherapie zal hebben, zou ik graag een stapje verdergaan in mijn volleycarrière. Nu is het vooral afwachten welke opties er zijn. Ik zal ook niet kunnen kiezen tussen 100 clubs. Ik kijk vanwaar er interesse zal zijn, of de voorwaarden goed zijn en of het me persoonlijk interesseert. De Belgische transferperiode is heel vroeg in vergelijking met andere landen waar die meestal pas van april tot juni loopt.”

Wie speelt de play-offs?

En welke vier teams spelen straks de play-offs?

“Moeilijke vraag! Gent is sowieso zeker. Limburg en wij staan op een gedeelde tweede plaats. Het wordt voor drie ploegen (Asterix, Oostende en Charleroi) heel spannend voor die vierde plaats. Als wij alles verliezen, kunnen we ook nog ernaast grijpen. Niemand kan een voorspelling maken. Die spanning maakt het ook leuk”, besluit Lara Nagels die al vier zomers op rij meetraint met de Yellow Tigers maar nog geen interland speelde. (PR)