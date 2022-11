Lander Houwen en Roepovo treffen Gent: “Loodzware opdracht tegen leider”

De kop is eraf voor Roepovo Poperinge A en Lander Houwen dit seizoen. Na zes nederlagen kon de derdenationaler voor het eerst winnen. Roepovo versloeg rode lantaarn Skill Doornik B met 0-3. “We zijn opgelucht dat die eerste overwinning binnen is. Opdracht volbracht”, vertelt kapitein Lander Houwen (33), die verrast is dat de seizoensstart zo moeizaam verloopt.

“Het is onverwacht, want we kenden een goede voorbereiding en speelden toen goed mee tegen reeksgenoten. De eerste competitiematchen waren echter ondermaats en dat ligt volledig aan ons. De nieuwe trainer levert goed werk. Hij is natuurlijk al een hele tijd bij de club betrokken. De trainingen zijn heel fijn en iedereen komt met veel motivatie trainen. We zijn ons nu stilaan aan het herpakken en hopelijk kunnen we voor de jaarwende nog wat punten verzamelen. Tegen Kalken, Roeselare en Doornik boekten we alvast broodnodige progressie.”

Handhaven

Zaterdag komt de ongeslagen leider Caruur Gent B op bezoek in de Hoppestad. “Het zal wellicht een serieus niveauverschil zijn met Doornik, maar we zullen er vol tegenaan gaan. De zege tegen Doornik bezorgt ons de nodige dosis vertrouwen. Gent verloor nog maar twee sets in zeven matchen, dus we moeten ons geen illusies maken. We spelen echter thuis en hopelijk kunnen we ons niveau overstijgen.”

De week erop is er een nieuwe zespuntenmatch tegen Ertvelde-Evergem. “Een ploeg die we moeten aankunnen en waar we zeker punten moeten sprokkelen om niet in het degradatiemoeras verzeild te raken. Uiteraard willen we ons opnieuw handhaven”, aldus de spelverdeler uit Ieper die bij De Lovie werkt en al meer dan twintig jaar bij Roepovo Poperinge speelt. (API)

Zaterdag 19 november om 20 uur: Roepovo Poperinge A Caruur Gent B.