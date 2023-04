Laatste duel tussen Mehoni Zuienkerke en Hermes Oostende: “Verliezen ons thuisvoordeel”

Het is spannend aan de kop van het klassement in Promo 4 D bij de dames. Hermes Oostende staat aan de leiding met slechts twee luttele punten voorsprong op het verrassende Mehoni Zuienkerke. Aanstaande zondagmiddag zal worden uitgemaakt wie zich kampioen mag noemen, want dan gaat Hermes Oostende op bezoek in het polderdorp Zuienkerke voor het laatste duel.

Afgelopen zaterdagnamiddag graaide Mehoni de twee broodnodige punten mee uit Packo Zedelgem en hield zo zijn kansen gaaf voor de titel. Dit gebeurde onder leiding van Louna Vanden Broucke (21), misschien wel de kleinste aanvalster op het veld maar wel ééntje die zorgde voor dreiging en een toonbeeld was van aanvalslust. “Dank voor de mooie woorden, maar het was toch met de hakken over de sloot”, stelt ze. “Ik speelde ook niet op mijn vertrouwde positie als opposite, want we waren vandaag niet voltallig. Maar we hebben als team gestreden voor elk punt en hebben de nodige punten behaald die ons dan zondag de kans geeft om nog mee te doen voor de prijzen.” Er is wel een kleine tegenslag voor Mehoni. Deze zondag is hun zaal niet beschikbaar wegens een schoolfeest en zodoende moet de ploeg uitwijken naar De Sportdoze in Blankenberge. “We verliezen inderdaad ons thuisvoordeel, maar we hadden in feite nooit gedacht dat we het zo ver gingen schoppen dit seizoen. Hopelijk zien we veel supporters die voor een helse sfeer kunnen zorgen, wij doen de rest dan wel”, zegt Louna.

“Wie ons in oktober vorig jaar ging vertellen dat we tot de laatste match gingen meedoen voor de titel, ging ik gek verklaren”, stelt coach Geert Willem lachend.

Thuisvoordeel

“Maar vandaag was het bijna over en uit. We mogen een kaarsje branden voor Louna die ons over de schreef heeft geholpen. Ik verwachtte wel een lastige match door de afwezigheid van Emmylou Talloen en Féline Pannecoucke die heel belangrijk zijn als passeur. We zijn natuurlijk heel blij met die twee punten, maar het is nu volgend weekend dat we boven onszelf gaan moeten uitstijgen. Het wordt heel lastig tegen Oostende, ook al omdat we ons thuisvoordeel niet kunnen uitspelen. In onze kleine zaal diende ik ons heel wat meer kansen toe. Maar ja, dan ging de tegenstander het terug op onze zaal gestoken hebben”, besluit hij met een kwinkslag. (Geert Demuynck)

Zondag 23 april om 11 uur: Mehoni Zuienkerke – Hermes Oostende C.