Kris Supply legt Bevo-puzzel

Terwijl de nieuwe Liga-ploeg Bevo Rekkenshop Roeselare zich nog volop voorbereidt op de start van het nieuwe seizoen, mogen de overige zes teams van Bevo Beobank Roeselare er dit weekend al aan beginnen. Kris Supply is als seniorencoördinator verantwoordelijk voor het samenstellen van die teams. “Het was een moeilijke puzzel, maar we zijn er klaar voor.”

“Bij ons A-team in Nationale 1 zagen we met Leen van Grinsven, Sofie Van Acker en Saar Wallaeys drie speelsters verkassen naar de nieuwe Liga-ploeg én besliste Lien Moijson om te stoppen. Een grote aderlating, maar ideaal om talent vanuit onze andere teams door te schuiven. En dat is nog altijd ons doel bij Bevo”, aldus Kris Supply. “Onze ambitie? Door de verjonging zijn we al tevreden met de middenmoot. Al is er met jeugdinternational Janne Deleu, Delphine De Winne, Anouk Dobbenie, Hanne Moermans en de Braziliaanse Luciana Diovana Pena Cruz zeker heel wat talent bijgekomen. Het potentieel is er en zit in goede handen bij Aaron Beernaert en T2 Kevin Vanderschommen.”

“De B-ploeg wacht een moeilijk jaar na de promotie naar tweede nationale, zeker omdat Benthe Deschoemacker, Anouk Dobbenie en Mirte Huwaert nu volledig bij de A-kern zitten. Maar met Glenn Dendooven beschikken ze over een sterke trainer waarmee ze zich goed zullen ontwikkelen. Deze groep bestaat vooral uit eigen jeugd, maar kan nu rekenen op de ervaring van Yasmine Maus (ex-Bevo A), die terugkeert na haar zwangerschap.”

Heel veel talent

“Van ons C-team van Anthony Vannieuwenhuyse verwacht ik veel in Promo 1”, aldus Supply. “Over de titel spreek ik niet, maar er zit enorm veel talent in deze groep, waarvan een viertal meisjes werden doorgeschoven vanuit onze D-ploeg. Volgens mij kunnen ze probleemloos bovenin meedraaien.”

“Bij onze D-ploeg verwelkomen we Caroline Casteleyn als coach. Die groep bestaat grotendeels uit onze jeugd die het vorig jaar schitterend deed in de Jeugd Champions League. Talent zat dus. Na een inloopperiode verwacht ik hen heel sterk in de terugronde. Enige nieuwkomer is Anna Vermeulen, die op de Topsportschool zit. Wel een domper in de voorbereiding: de zware kruisbandblessure van Laure Debisschop.”

“Tot slot is er nog onze E- en nieuwe F-ploeg, respectievelijk actief in Promo 3 onder leiding van Benjamin Robbe en Promo 4 met Deborah Christiaens. Daarin geven we onze jeugd alle kansen om van het seniorenvolleybal te proeven en zichzelf verder te ontwikkelen”, besluit Supply, die sinds dit jaar bij Bevo de hulp krijgt van Ellen Jodts als seniorencoördinator. (SM)