Kris Debouck weer aan de slag bij Vlamvo B: “Als de ploeg van je hart roept, moet je niet twijfelen”

Dat oude liefde niet roest, bewijst Kris Debouck, die zich begin januari bereid toonde om het roer bij Vlamvo Vlamertinge B over te nemen van Wim Deruyter. Zaterdag staat met de bekermatch tegen Beaphar Poperinge alvast een mooie affiche op het programma.

Kris Debouck loodste de B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge vier jaar geleden al eens naar titelwinst en promotie. Toen er begin januari gevraagd werd om de fakkel van Wim Deruyter over te nemen moest Kris Debouck niet lang nadenken. “Vlamvo is nu eenmaal de ploeg van mijn hart, en als zij met een trainersprobleem zitten moet je ook niet twijfelen”, bewijst Kris Debouck eens te meer zijn engagement voor Vlamvo Vlamertinge. “De voorbije jaren was ik ook niet als trainer aan de slag, het op en neer rijden met dochter Noor, die bij Asterix op het hoogste niveau volleybalt, nam meer dan genoeg tijd in beslag. (lacht) Vlamvo kan dus op mij rekenen om minstens tot op het einde van het seizoen de rol van coach bij de B-ploeg op te nemen.”

Bekerclash

De B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge promoveerde naar de hoogste provinciale reeks. Kris Debouck ziet een jonge kern met veel progressiemarge. “Het is geen evidentie om als jonge ploeg in deze sterke reeks aan te treden. Wel merk ik op training dat er heel veel engagement is, wat toch wel cruciaal is om progressie te kunnen boeken. Ik probeer vooral op het tactische vlak mijn accenten te leggen. Volleybaltechnisch zijn mijn speelsters al van in de jeugdreeksen gevormd geweest. Hen laten nadenken over wat ze doen op de beslissende punten is voor mij een werkpunt. Er zit heel veel potentieel in de groep, en dat moeten we proberen te vertalen naar puntenwinst.”

Het Beaphar zo lastig mogelijk maken

Met zes punten voorsprong op de voorlaatste in de stand hoeft Vlamvo B zich in principe geen zorgen meer te maken over de degradatiestrijd. Het vizier kan volop gericht worden op de bekerclash én derby tegen Beaphar Poperinge. “Er werd dit seizoen al twee keer met droge 3-0-cijfers verloren tegen Beaphar. Je zal ons dus niet over een mogelijke stunt horen praten”, houdt Kris Debouck de voeten op de grond. “Wel zullen wij het onderste uit de kan halen om het Beaphar zo lastig mogelijk te maken. Een goede prestatie kan voor ons een opsteker zijn om ook in de competitie nog enkele matchen te winnen en zo verder te bouwen naar volgend seizoen toe. Met mij als coach? Daar moet ik nog eens grondig over nadenken, maar ik haal alvast veel voldoening uit het coachen van deze talentvolle groep.” (TVI)

Zaterdag 4 februari om 20 uur: Beaphar Poperinge A – Vlamvo Vlamertinge B.